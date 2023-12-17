احذر.. استعادة الوزن سريعا بعد فقدانه يهدد تكوين الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في مركز ليستر للأبحاث الطبية والحيوية، إن انخفاض الوزن، قبل استعادته يؤثر على كتلة العضلات، والصحة البدنية على المدى الطويل.

وشارك في الدراسة 622 شخصاً، حافظ أغلبيتهم على الوزن بعد فقدانه، لكن بعضهم فقد أكثر من 5% من وزن الجسم بين بداية الدراسة و12 شهراً، ثم استعادوا الوزن على مدى تراوح بين 12 و 24 شهراً، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

وقال الباحث الرئيسي توم ييتس: "الكتلة الخالية من الدهون هي كل أجزاء الجسم التي لا تحتوي على دهون، وأكبر مكون فيها، هو كتلة العضلات، وتفقد الكتلة الخالية من الدهون مع التقدم في السن، ويمكن أن يتأثر بشكل أكبر بسلوكيات نمط الحياة".

وتابع ييتس "المثير للاهتمام بشكل خاص، أن الذين تخلصوا من الوزن ثم استعادوه، استعادوا كل كتلة الدهون لديهم، لكنهم تخلصوا من 1.5 كغم من الكتلة الخالية من الدهون. ما يعادل حوالي عقد من الشيخوخة".

ويشير هذا إلى أن "دورة التخلص من الوزن واستعادته" قد تترافق مع تدهور تدريجي في تكوين الجسم.

وتعتبر استعادة الوزن، أو بعضه، شائعة على المدى الطويل في كل الحميات، أو بعد إيقاف علاجات السمنة.

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