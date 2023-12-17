فيتامين "د" ضروري لصحة العظام والجهاز المناعي

محمد اسماعيل - القاهرة - يساعد فيتامين "د" على تعزيز وتقوية وزيادة كثافة العظام عن طريق امتصاص الجسم الكالسيوم والفوسفات.

ونظرا لأن المصدر الأساسي لفيتامين "د" هو التعرض لأشعة الشمس مباشرة، كما أن كثيرين يمضون وقتاً أطول في أماكن مغلقة، يسبب نقص الفيتامين حدوث مشاكل تتجاوز الهيكل العظمي، وفقا لموقع "ذا كونفيرسيشن".

وأوضحت ورقة بحث وجود صلة بين نقص فيتامين "د" وزيادة خطر الإصابة ببعض الأمراض الفيروسية، بما فيها نزلات البرد والإنفلونزا وكورونا.

وقال الباحث مارتن هيوسن من جامعة برمنغهام: "يعزز فيتامين د، المناعة ضد الميكروبات، مثل البكتيريا المسببة لمرض السل، ما يعني أنه قد يمنع بعض أنواع العدوى".

وقد يؤدي فيتامين "د" أيضاً إلى تثبيط الاستجابات المناعية الالتهابية، والتي يمكن أن تحمي من أمراض المناعة الذاتية، مثل التصلب المتعدد، والتهاب المفاصل الروماتويدي.

وأشار البحث إلى تجربة أجريت في 2022، وشارك فيها 25 ألف شخص فوق الـ 50، تناول بعضهم 50 ميكروغرام من مكملات فيتامين "د"، وتبين أن هذه الجرعة خفضت خطر أمراض المناعة الذاتية لديهم بنسبة 18%.

ويمكن أيضاً ربط مكملات فيتامين "د" بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.