تحذير لمرضى الإنفلونزا من «أدوية البرد».. خطر على المخ والكبد

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتناول الكثير من المواطنين أدوية عند الإصابة بالإنفلونزا، دون الذهاب أو استشارة طبيب، وقد يحدث ذلك بطريقة خاطئة تُصيب المخ والكبد وتؤثر عليهما، وهو ما تفعله كثير من الأمهات بالتناول الخاطئ، ولا يعرفون عواقبه على الصحة خاصةً على الأطفال، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، أدوية تؤثر على المخ والكبد إذا تناولها مريض الإنفلونزا، وطرق علاج ذلك.

أدوية تتعارض مع الإنفلونزا

يواجه الكثيرون عدوى شديدة أو قد يكونون أكثر عرضة للمضاعفات بسبب الإصابة بالإنفلونزا، مما يجعلهم يتناولون أدوية خاطئة من المضادات الحيوية والأسبرين وأدوية الكورتيزون التي تأتي دون وصفة طبية، وهو ما حذر منه الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«هُن»، من تناول بعض الأدوية أثناء الإصابة بفيروس الأنفلونزا، إذ أن سوء استخدام الأدوية يؤثر على الصحة بصورة سلبية.

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سوء استخدام الأدوية

وأضاف «بدران»، أن الفيروسات لا تحتاج إلى المضادات الحيوية، وأنواع معينة من المسكنات الممنوعة نهائيًا وهي التي تحتوي مادتي ديكلوفين، إيبوبروفين، إذ أن القضاء على الفيروسات يحتاج إلى جهاز مناعة قوي: «مينفعش أبدًا تناول أدوية مع الإنفلونزا وهي الأسبرين والمضاد الحيوي، وأدوية الكورتيزون لأن الأدوية دي بتقلل المناعة وتؤثر على الكبد أو المخ، لأن التركيبات إللي فيهم قوية عن الأنفلونزا».

أدوية آمنة مع الإنفلونزا

وأوضح محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، لـ«هُن»، أن تناول أدوية خاطئة، تؤثر على تعرض الكبد للأضرار، ويجب تناول أدوية الباراسيتامول ليس لديها تأثير سلبي على الصحة، لكن يرجي عدم تناول أكثر من مجموع الجرعة اليومية الموصي بها، وتناول الغرغرة بالمياه المالحة.

كما يوصي باستخدام قطرات من المحلول الملحي، وعدم إعطاء الأسبرين للأطفال أو المراهقين، ولازم قراءة ملصقات أدوية البرد التي تتناولها»، مشددًا على عدم تناولها بإفراط أو استمرارية بدون استشارة الطبيب.