الماسكارا الملونة تسيطر على صيحات عالم التجميل في شتاء 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

تحتل الماسكارا الملونة أحدث صيحات عالم التجميل في شتاء 2023/2024، وذلك لأنها تمنح المرأة إطلالة ساحرة.

وكشفت مجلة "Elle" المعنية بالجمال والموضة، أن الماسكارا الملونة تضفي على العيون مظهراً جذاباً، لتجعل المرأة محطاً للأنظار من ناحية، كما أنها تكسر أجواء الكآبة السائدة في هذا الوقت من العام من ناحية أخرى.

وأكدت على ضرورة اختيار اللون التكميلي للون العين، حيث ينبغي على سبيل المثال وضع ماسكارا تزهو باللون الوردي مع العيون الخضراء لإبراز جمالها.

أما العيون ذات اللون البني فتتناغم معها ماسكارا ذات لون بارد مثل الأزرق أو البنفسجي.

كما شددت المجلة على ضرورة أن تتسم بقية ألوان المكياج بالبساطة والهدوء، وذلك لتسليط الضوء على الماسكارا الملونة.

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