لهذه الأسباب.. انخفاض الوزن يعرض كبار السن للخطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت جمعية التغذية البريطانية عن مجموعة نصائح جديدة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، قد يحتاجون إلى المزيد من احتياطيات الدهون في الجسم.

وأوضح التقرير الجديد للجمعية أن هناك أسباب لزيادة الوزن مع التقدم في السن، أولا، أن الدهون تعمل مخزناً للطاقة يمكن الاعتماد عليه، عند المرض وفقدان الشهية، وتزيد فترات اعتلال الصحة مع التقدم في السن، وفقا لموقع "نيو ساينتست".

وقالت أخصائية التغذية أليسون سميث: "يساعد تشجيع كبار السن على خفض الوزن، أن يكونوا أقل مرونة".

أما السبب الثاني فهو أن انخفاض الوزن يميل إلى التسبب في فقدان الأنسجة الدهنية والعضلات، أو ما يُعرف بضمور العضلات، ما يزيد خطر السقوط واعتلال الصحة.

أما السبب الثالث فهو أن الذين يتبعون نظاماً غذائياً صارماً قد يصابون بالتعب، ويقل احتمال استمرارهم في النشاط البدني، ما يساهم بشكل أكبر في تدهور العضلات.

ونصحت ماري هيكسون الباحثة المشاركة في كتابة التقرير المسنين قائلةً: "من الأفضل أن تحافظ على لياقتك ولا تقلق كثيراً من الوزن الزائد".

وأشار التقرير إلى أن الجدل حول الوزن الأكثر صحة في مختلف الأعمار ربما يصبح أكثر أهمية مع الاستخدام المتزايد لحقن خفض الوزن في السنوات الأخيرة.

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