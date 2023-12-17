هذا ما يحدث لجسمك عند تناول قشر القهوة.. ما علاقته بـ«الإمساك»؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

فئة كبيرة من الناس يشترون حبوب القهوة ويقومون بطحنها في المنزل حتى يصبح مشروبهم موثوق بنسبة كبيرة، بدلًا من شراء القهوة من الخارج، وفي هذه الحالة يتخلصون من القشر برميه، لكن مؤخرًا بدأ البعض في استخدام قشر حبوب القهوة بعمل مشروب يتناولونه ولا يعرفون فوائده الصحية، وهو ما نقدمه في التقرير التالي.

فوائد قشر القهوة

وبحسب موقع «Healthline» يحتوي قشر القهوة على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية منها التالي:

- الألياف الغذائية.

- مضادات الأكسدة.

- الكافيين.

ومن فوائد تناول مشروب قشر القهوة أيضًا أنها تعمل على تحسين الهضم، بفضل محتواها العالي من الألياف الغذائية؛ مما يساعد على تعزيز الهضم وتقليل فرص الإصابة بالإمساك، كما تساعد على امتصاص الماء في الأمعاء، مما يساعد على منع الإمساك.

-خفض الكوليسترول

ومن فوائد قشر القهوة أيضًا أنه يحتوي على كمية جيدة من مضادات الأكسدة التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، الذي يتراكم في الشرايين ويؤدي إلى تصلب الشرايين، بالإضافة إلى ذلك تساعد مضادات الأكسدة على حماية الكوليسترول الجيد في الدم من التلف، مما يساعد على منع تصلب الشرايين.

- تحسين صحة البشرة

يساعد استعمال قشور القهوة بشكل موضعي على التخلص من خلايا الجلد الميت وتحسين ملمس البشرة، ويتم استخدامه عن طريق وضع قشر القهوة مع الزيوت أو السكر ثم استخدامه على البشرة في حركات دائرية.

- حماية الخلايا من التلف

ومن فوائد قشور القهوة أيضًا أنها تعمل على حماية الخلايا من التلف، بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة التي تعمل على تحييد الجذور الحرة، مما يساعد على حماية الخلايا من التلف ومن ثم تقليل فرص الإصابة بالأمراض.

- زيادة الطاقة والتركيز

قشور القهوة مليئة أيضًا بكمية كبيرة من الكافيين، وبالتالي فهو يساعد بشكل كبير على زيادة الطاقة والتركيز ومن ثم فهو منبه رائع ويمكن الاعتماد عليه بشكل كبير.

وبحسب تصريح خاص لـ«هن» قالت الدكتورة نورا حسب الله اخصائية التغذية العلاجية أن القهوة بشكل عام غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي يستفيد منها الجسم، كما أن القيمة الغذائية الموجودة فيها لا تحتوي على سعرات حرارية عالية، ما يجعلها اختيار الكثير ممن يتبع الحميات الغذائية.

طريقة تناول قشر القهوة

وبحسب موقع «ويب طب» يمكن تحضير قشر القهوة من خلال مزج ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر مع ملعقتين من قشور القهوة وملعقة من الميرمية، ثم إضافة الماء المغلي إلى هذه المكونات واشرب المشروب خلال اليوم وبالأخص بعد تناول الطعام.

أما الطريقة الأخرى فهي كالتالي:

امزج ملعقتين من قشور القهوة مع ملعقة من الزنجبيل وأخرى من حب الهيل، ثم ضع الماء المغلي فوق هذه المكونات، وتناولها يوميًا بعد الوجبات الرئيسية.