لون الخوخ الناعم.. خيار مثالي للمنزل العصري

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

كشفت مجلة Stylight الألمانية إن لون الخوخ الناعم يحتل صيحات الموضة والتجميل والأثاث والديكور 2024، وذلك وفقاً لمعهد "بانتون" الأمريكي للألوان.

كما أنه درجة من لون الخوخ الناعم والرقيق، بين البرتقالي والوردي، تثري الروح والجسد والذهن.

ويتمتع هذا اللون بطابع يبعث على الدفء ويعبر عن التعاطف والرغبة في الترابط والشعور بالفرح والسعادة.

وأشارت المجلة إلى أنه يتناغم عندما يكون بدرجة الباستيل مع الألوان الفاتحة مثل الأبيض، والكريم، والبيج، والرمادي الفاتح، كما أنه يبدو أنيقاً مع البني والأزرق، ويبدو في قمة الأناقة والفخامة في إطار إطلالة المونوكروم أحادية اللون.

ولمظهر أكثر جاذبية وجرأة، يمكن تنسيقه وفقاً لمبدأ "كتل الألوان"، على سبيل المثال مع الوردي والأحمر.

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