"تظهر على فمك".. عرض خطير ينذر بإصابتك بمرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

مرض السكري يمكن أن يصاب به المرضى دون أن يلاحظه أحد لسنوات عديدة، وبمجرد ظهور الأعراض، غالبًا ما يتم تصنيفها على أنها مشكلة أخرى، مما يترك المرضى غير مدركين أن هناك شيئًا خاطئًا.

لذا فإن معرفة العلامات قد تكون الخطوة الأولى في تحديد حالة السكر في الدم.

وكشفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، أن هناك علامة تحذيرية واحدة قد تصيب فمك وهي "العطش المفرط"، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

على الرغم من الجميع يشعرون بالعطش من وقت لآخر، هناك بعض العلامات المنذرة التي يمكن أن تساعدك في التعرف على العطاش.

يعد تناول كمية كافية من الماء يوميًا (عدة أكواب) أمرًا مهمًا جدًا، لأنه ضروري للعديد من وظائف الجسم، بما في ذلك تنظيم درجة حرارة الجسم والتخلص من الفضلات.

ومع ذلك، إذا كنت تشعر بالعطش طوال الوقت أو كان أقوى من المعتاد ويستمر حتى بعد الشرب، فقد يكون ذلك علامة على أن ليس كل شيء على ما يرام داخل جسمك.

علامة رئيسية أخرى يمكن أن تصاحب العطش المفرط الناجم عن مرض السكري هي "جفاف الفم المؤقت أو الطويل".

علاوة على ذلك، لا يمكن منع العطش عن طريق شرب الكثير من السوائل لأن هذه العلامة مستمرة وغير مفسرة.

كما هو الحال مع أعراض مرض السكري الأخرى، فإن العطش المفرط والتبول ينجمان عن ارتفاع مستويات السكر في الدم.

عندما تكون مصابًا بمرض السكري غير معالج، تضطر الكليتان إلى بذل جهد أكبر لتصفية وامتصاص السكر الزائد في الدم.

عندما تصل الأعضاء الصغيرة إلى نقطة لا تستطيع فيها مواكبة ذلك، يتم إفراز الجلوكوز الزائد في البول، مما يؤدي إلى سحب السوائل من أنسجتك، مما يجعلك تعاني من الجفاف.

العلامات التحذيرية الأخرى:

التبول كثيرًا (غالبًا في الليل.

الشعور بالعطش الشديد.

فقدان الوزن دون محاولة.

الشعور بالجوع الشديد.

وجود رؤية ضبابية.

وجود خدر أو وخز في اليدين أو القدمين.

الشعور بالتعب الشديد.

وجود بشرة جافة جدًا.

وجود تقرحات تشفى ببطء.

الإصابة بالعدوى أكثر من المعتاد.