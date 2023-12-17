تغيرات جسدية ظهرت على شام الذهبي بسبب حملها.. وطبيبة: «هتروح بعد الولادة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تشارك شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، متابعيها تفاصيل من حياتها الشخصية، والتي كان آخرها حملها حيث دائما ما تهتم بنشر ومراقبة التغيرات التي تطرأ على جسدها، منذ الإعلان عن حملها في شهر يوليو بشكل غير مباشر، وهو ما تفاعل معه الجمهور، خاصةً لظهورها في جلسة التصوير الأخيرة التي تلمح من خلالها إلى نوع الجنين.

جلسة تصوير نوع الجنين

وتفاعل الجمهور مع جلسة التصوير الأخيرة لشام الذهبي، التي تظهر حفيدة أصالة، التي أثارت من خلالها فضول متابيها؛ نظرًا لأنها ظهرت مرتدية فستان باللون اللبني الخاص الذي يشير إلى أن نوع المولد ذكر، واللون الوردي الخاص بالأنثى، مع تعليقها: «يا ترى بنت ولا ولد، أكيد صولا عرفتكم».

حمل شام ابنة الفنانة أصالة

في يوليو الماضي نشرت شام الذهبي، صورة برفقة زوجها رجل الأعمال المصري أحمد هلال خلال قضائهما إجازة صيفية، وكانت إعلانًا غير مباشر عن حملها في حفيدة أصلها، إذ لمحت بنشرها لعبارة: «نحن الاثنان، فقط حتى الآن»، في إشارة إلى انتظار طفلها، كما نشرت في أغسطس صورة لها رفقته، معبرة أنها لن تستطع الانتظار لتكوين عائلة معه كإعلان غير مباشر عن حملها أيضًا.

التعامل مع أعراض الحمل

نشرت «شام»، العديد من الفيديوهات عبر حسابها الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، قدمت فيه نصائح حول كيفية تعامل الحوامل مع بعض الأمور التي تظهر خلال الحمل، وكان أمر علامات التمدد أحد الأمور الصعبة التي تواجهها، إذ عبرت: «بالرغم من أني طبيبة ولدي أبحاث توصلت خلالها لنتائج جيدة، إلا أني شعرت بالخوف الشديد، أكيد له حل بيروح مع الولادة».

من جانبها، أوضحت ماجدة راشد، استشاري أمراض النساء والتوليد والفحص بالموجات فوق الصوتية، لـ«هُن»، أن علامات التمدد هي خطوط تظهر على الجلد، تبدأ مع أعراض الحمل: «أعراض كتيرة بتظهر، منها السترتش ماركس وده بيروح مع الولادة، والوحم كره بعض الأكلات على النظير تفضل بعض أنواع الأطعمة، مع الرغبة في تناول كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم».

كيف تتعامل شام الذهبي مع الحمل؟

وكانت شام قد أشارت إلى أنها يوميًا تظهر عليها أعراض جديدة مع زيادة الوزن وتشقق الجلد، وتغير ملامح جسدها: «بتغير يوميا وبزيد وزني لا أستطيع بالسيطرة على الأمر، لأني من محبي الطعام، وسأتخلص من هذا بعد الولادة، وسأعود لذلك الدوامة مرة أخرى».