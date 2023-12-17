افصل الفيشة فورًا .. حالات تسبب انفجار الميكروويف

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

على الرغم من أن الميكروويف أو الفرن الكهربائي من الأجهزة التي لا تستهلك المزيد من الطاقة، إلا أن هناك حالة تحتم عليك فصل الفيشة من الكهرباء حتى لا يتعرض للتلف أو الانفجار، بجانب العديد من الأسباب الأخرى التي حذر منها موقع «kitchen cuddle» وإرشادات قدمتها الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

افصل الفيشة عن الميكروويف في هذه الحالة

يجب فصل فيشة الكهرباء عن الميكروويف فورًا في حالة انقطاع التيار الكهربائي، لأن بعد عودة الكهرباء يكون التيار شديدًا يمكن أن يسبب تلف الميكروويف أو انفجاره، وبحسب الصفحة الرسمية لـ حماية المستهلك، فإن فصل فيشة الكهرباء عن الميكروويف فورًا بعد الانتهاء من استخدامه تعد من احتياطات السلامة حتى لا يتعرض الجهاز للتلف أو حدوث ماس كهربائي يتسبب في حدوث حريقة في المنزل.

وبحسب حماية المستهلك، هناك بعض النصائح للحفاظ على الفرن الكهربائي، منها إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن، كما يفضل استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين.

تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام؛ لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويتطلب استهلاك طاقة أكبر، وبعد الانتهاء من استخدام الميكروويف لا تنس نزع الفيشة بحذر.

أسباب انفجار الميكرويف

وعلى الرغم من أن الميكروويف من الأجهزة الآمنة، إلا أن طهي أطعمة معينة فيه تعتبر من الكوارث التي تسبب انفجاره، منها البيض الذي يمكن أن يسبب حرائق خاصة عند وضع بيضة كاملة بقشرتها، وعندما تضع البيضة في الميكروويف، تتحول الرطوبة الموجودة بداخلها إلى بخار، مما يؤدي إلى زيادة الضغط عليها، ويجبرها على الانفجار، كذلك الفلفل الحار من الأطعمة التي تنفجر داخل الميكرويف، لاحتوائه على مادة كيميائية تسمى الكابسيسين وهي متطايرة، وأطعمة أخرى مثل اللحوم المجمدة والمأكولات البحرية، البيتزا والخضروات الورقية.

استخدام الأواني المحظورة

في دليل التعليمات الخاص بأي فرن ميكروويف، هناك تحذيرات من بعض الأواني التي تسبب تلفه أو انفجاره منها التالي:

-الأطباق الخشبية.

-الأواني البلاستيكية.

-الأواني المعدنية وورق الفويل.

-الأواني البلاستيكية المعدة للاستخدام مرة واحدة.

وبدلًا منها استخدمي الأواني التالية:

-الزجاج الحراري وهو الأكثر أمانًا.

-السيراميك المصنوع من الزجاج المصقول وليس الذي يحتوي على رصاص وزرنيخ.

-البورسلين والخزف.

-الأركوبال.

-الميلامين.