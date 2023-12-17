هذا ما يحدث لأمعائك عند التوقف عن تناول اللحوم.. لن تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في صحة الأمعاء، حيث يؤدي تناول اللحوم إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل الإمساك والانتفاخ، لكن على النقيض الآخر، يساعد التوقف عن تناولها في تحسين صحة الأمعاء بعدة طرق.

في هذا التقرير، نذكر لكم ما يحدث لأمعائك عند التوقف عن تناول اللحوم، وفقًا لموقع "Health".

أشارت دراسة نُشرت في مجلة Gut الطبية البريطانية عام 2022 إلى أن، يؤثر التوقف عن استهلاك اللحوم على الأمعاء بعدة طرق، وتشمل:

- الوقاية من تسرب الأمعاء:

النظام الغذائي الغني باللحوم يُزيد النفايات الموجودة في الأمعاء، والتي تغير الميكروبيوم، وهذا يؤدي إلى الإصابة بتسرب الأمعاء، وهي حالة يمكن أن تسمح للسموم بالدخول إلى مجرى الدم، ما يُزيد خطر الإصابة بأمراض مثل مرض السكري والتهاب المفاصل الروماتويدي.

- تحسين صحية الأمعاء:

تحتوي للحوم الحمراء على نسبة عالية من الدهون المشبعة، والتي يمكن أن تؤدي إلى التهاب الأمعاء، وتضر بصحة القلب.

- منع الانتفاخ والإمساك:

التوقف عن تناول اللحوم طريقة جيدة لتحسين صحة الأمعاء، يساعدك على تقليل خطر الإصابة بالانتفاخ وتنظيم حركة الأمعاء، ومنع الإمساك.

- تقليل التهاب الأمعاء:

يساعد الامتناع من تناولها في زيادة تناول الألياف، وهي ضرورية لصحة الأمعاء لأنها تساعد على تقليل خطر الإصابة بالتهاب الأمعاء.

اقرأ أيضا:

لا تتجاهلها.. 4 علامات صامتة لسرطان الكبد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من اللبن الرائب يوميًا لمدة شهر؟

"الكبسة والطعمية".. ما قصة تريند السوشيال ميديا بعد مباراة الأهلي والاتحاد؟

امرأة تعيش على الماء والمشروبات الغازية منذ 50 عاماً.. وأطباء يوضحون كيف حدث ذلك

6 أبراج فلكية الأكثر حظا مع بداية عام 2024.. أحدهم يحقق أرباح ضخمة