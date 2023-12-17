هذا ما يحدث لمستويات السكر بالدم عند تناول الفول.. مفأجاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الفول من الأطعمة الشائعة التي يتناولها الكثير من الأشخاص، حيث توفر عناصر غذائية صحية، وله مذاق جذاب، ولكن يجهل البعض تأثيره على مستويات السكر في الدم.

لذا في السطور التالية، سوف نتعرف على تأثير تناول الفول على مستويات السكر، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

يعد الفول من البقوليات المثالية لمرضى السكري، لأنها لا تحتوي على نسبة عالية، وغنية بالبروتين والألياف التي تقلل من خطر ارتفاع مستوياته.

كما نصحت الجمعية الأمريكية للسكري، أن من الضروري على مرضى السكري إدراج الفول داخل النظام الغذائي خلال كل أسبوع في أي وجبة خلال اليوم، لدورها في إدارة مستويات السكر في الدم بشكل أفضل من العديد من الأطعمة الأخرى.

فوائده

تناول الفول بدلًا من النشويات توفر نسبة البروتين والألياف الصحية التي يحتاج إليها الجسم، عوضا عن إضافة بعض العناصر التي تضر بمستويات السكر في الدم على نحو مفاجئ، كما أن تناول الفول يوفر كمية كبيرة من الألياف القابلة للذوبان، والتي تغذي بكتيريا الأمعاء الصحية وتؤدي إلى تحسين صحة الأمعاء وتقليل مقاومة الأنسولين، حسب الدراسات التي أجريت في أماكن مختلفة.

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