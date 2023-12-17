رغم فوائدها.. احذر الإفراط في تناول شوربة اللحم - هذا ما يحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

تُعد شوربة اللحم من الأطباق الشعبية المفضلة لدى الكثيرون، لما لها من مذاق لذيذ وفوائد صحية عديدة. ولكن هل تعلم أن شوربة اللحم قد تتسبب في بعض الأضرار الصحية؟

وفقًا لموقع "drlayrn"، فإن شوربة اللحم تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، وتتمثل في الآتي:

البروتينات

تساعد البروتينات على بناء وإصلاح الأنسجة في الجسم.

الكالسيوم

يعد الكالسيوم من العناصر المهمة لتقوية العظام والأسنان.

الماغنيسيوم

يساعد الماغنسيوم على تنظيم مستويات السكر في الدم.

البوتاسيوم

يعد البوتاسيوم من العناصر المهمة حيث يساعد على تنظيم ضغط الدم.

فيتامينات ب

يساعد هذا النوع من الفيتامينات على تحويل الطاقة للجسم.

كما أن شوربة اللحم لها العديد من الفوائد الصحية، مثل:

- تعزيز صحة الجلد والعظام والمفاصل.

- تحسين صحة الجهاز الهضمي.

- تعزيز المناعة.

- مقاومة الالتهابات.

- تعزيز النوم.

ولكن، قد تتسبب شوربة اللحم في بعض الأضرار للأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو مشاكل معوية أو بالجهاز الهضمي، وفقًا لموقع "ميديسن نت"، مثل:

- التهاب المعدة.

- الإمساك.

- الغثيان.

- الانتفاخ.

الشعور بالامتلاء.

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