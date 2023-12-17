علامة في "الفك" تشير إلى إصابتك بـ قاتل صامت وأنت لا تدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

غالبًا ما ترتبط الأعراض التي نواجهها عندما نعاني من مرض أو حالة طبية بالمنطقة المصابة من الجسم.

على سبيل المثال، قد يكون السعال علامة على وجود مشكلة في الجهاز التنفسي وألم البطن بسبب خلل في المعدة.

من الممكن أن تظهر مثل هذه الأعراض عند الإصابة بنوبة قلبية التي تحدث عندما يتوقف إمداد القلب بالدم، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب الجلطة، ولكن هذا قد يستغرق بعض الوقت، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وأحيانًا تكون أعراض النوبة القلبية واضحة، لكن معظمها ليست مفاجئة أو شديدة، يمكن أن تظهر ببطء مع أعراض خفيفة، حيث ينخفض ​​تدفق الدم إلى القلب.

وكما هو متوقع، فإن العلامة الأكثر شيوعًا للنوبة القلبية هي "ألم الصدر".

ومن أكثر أعراض الأزمة القلبية شيوعًا وتميزًا هو ألم الصدر، وقد يبدو الألم وكأنه ضغط أو حرقان أو ضيق في منتصف الصدر، وقد يستمر لأكثر من بضع دقائق.

وبصرف النظر عن ألم الصدر، هناك أعراض أخرى أقل وضوحا قد تحدث، وهذا يشمل ألم الفك، الذي يوصف بأنه "ألم أو تنميل أو إحساس آخر غير مريح".

ويمكن أيضًا الشعور بألم في الذراع أو الظهر أو المعدة، وتشمل الأعراض الأخرى التي يجب الانتباه إليها ما يلي:

الدوخة أو الإغماء

الغثيان أو القيء

ضيق التنفس

التعرق غير المبرر أو الجلد البارد والرطب

التعب غير العادي.

كما أن النساء أكثر عرضة للإصابة بألم الفك أثناء نوبة قلبية من الرجال، وأيضا الوفاة بسبب أمراض القلب.

ومع ذلك، تفترض النساء في كثير من الأحيان أن أعراضهن ​​لا تهدد حياتهن وتنسبها إلى الشيخوخة أو القلق أو الارتجاع الحمضي.

كما أن الانزعاج أو الألم في الصدر هو المؤشر الأكثر شيوعًا للنوبة القلبية لدى النساء.

لكن النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة ببعض الأعراض الأخرى للأزمة القلبية، وتحديدا ضيق التنفس والغثيان القيء وألم الظهر أو الفك.

وفي بعض الأحيان يمكن أن تحدث هذه الأعراض دون ألم في الصدر، بالإضافة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من النوبات القلبية الصامتة يشعرون بأعراض مثل عسر الهضم، أو ألم عضلة الصدر أو أعراض تشبه الإنفلونزا.

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