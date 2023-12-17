بعد 8 سنوات.. مريض بورم في المخ يكشف عن الأعراض التي عانى منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشف رجل بريطاني يعاني من ورم في المخ لم يُكْتَشَف لمدة ثماني سنوات عن العلامات التحذيرية الرئيسية التي يجب البحث عنها بناءً على تجربته.

قال مات كاربنتر: "ظهرت العديد من العلامات التحذيرية التي كانت تنبهني للذهاب إلى الطبيب.

وتابع: "اكتشفوا الأطباء عن طريق الأشعة المقطعية إصابتي بـ ورم دبقي منخفض الدرجة في المخ بحجم بيضة كريم كادبوري، ويحتاج إلى عملية جراحية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضاف: "كنت أعتقد أن الأعراض التي عانيتها بسبب ارتفاع ضغط الدم والإرهاق".

وأوضح كاربنتر: "في الـ 8 سنوات الماضية ظل ورم الدماغ دون أن يلاحظه أحد وأصبح أكبر، ولم أعاني أبدًا من الصداع،لكن كنت مترددًا في إجراء فحص على الرغم من بعض الأعراض الأخرى التي عانيتها".

وأشار: "عدم وضوح الرؤية كان من الأعراض الأخرى التي لم أعاني منها".

لكن الناجي من ورم الدماغ مرتين أضاف أن الأمر استغرق عامين أو ثلاثة أعوام حتى يشعر بأي أعراض، لكن بين الحين والآخر كنت أنسى كيف أقول كلمات معينة أو ما أقوله في منتصف الجملة.

مثل مشاكل الرؤية، تعد مشاكل النطق علامة شائعة نسبيًا على وجود ورم في المخ، لكن المريض تجاهل الأمر.

وبعد سنوات قليلة ظهرت العلامة التالية وهي "تغيير في الصحة العقلية والعاطفية".

واستكمل:"كنت مسافرا إلى أمريكا وجلست في الطائرة بجانب زوجين وعندما استيقظت شعرت بسيلان اللعاب وعدم القدرة على الحركة وصعوبة التنفس، واتضح أنه لم يكن شللًا في النوم كما كنت أعتقد".

ولكن عندما حدثت إحدى هذه النوبات في اجتماع عمل، هذا جعله يشعر وكأنه مصاب بسكتة دماغية، وبعد ذلك تم تشخيص كاربنتر وأُزِيل الورم بعد شهرين.

لا تتجاهلها.. 4 علامات صامتة لسرطان الكبد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من اللبن الرائب يوميًا لمدة شهر؟

"الكبسة والطعمية".. ما قصة تريند السوشيال ميديا بعد مباراة الأهلي والاتحاد؟

امرأة تعيش على الماء والمشروبات الغازية منذ 50 عاماً.. وأطباء يوضحون كيف حدث ذلك

6 أبراج فلكية الأكثر حظا مع بداية عام 2024.. أحدهم يحقق أرباح ضخمة