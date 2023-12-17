تحارب السرطان والسكري.. عشبة في مطبخك تقي من أمراض القلب وتقلل الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يتيمز الريحان بنكهته المميزة، لذا فهو يستخدم في طهي مجموعة متنوعة من الأطباق، وأيضا الطب التقليدي لعلاج عدد من الأمراض بما في ذلك مشاكل الجهاز الهضمي، واضطرابات الجهاز التنفسي، والصداع، ومشاكل الدورة الشهرية.

فيما يلي نوضح لكم فوائد عشبة الريحان، وفقا لما ذكر موقع "webmd".

الحد من الإجهاد التأكسدي

الريحان يحتوي على مركب يسمى الأوجينول ومضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين والبيتا كاروتين، التي تساعد على محاربة الجذور الحرة في الجسم التي يمكن أن تؤدي إلى تلف الخلايا وتزيد خطر الإصابة بمجموعة متنوعة من الحالات الصحية، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والتهاب المفاصل والسكري.

تنظيم نسبة السكر في الدم

إضافة الريحان إلى نظامك الغذائي قد يساعد على تقليل مستويات السكر المرتفعة في الدم.

الوقاية من أمراض القلب

يمكن لمركب "الأوجينول" الموجود في الريحان سد قنوات الكالسيوم، مما قد يساعد على خفض ضغط الدم والكوليسترول والدهون الثلاثية، كما يحتوي أيضًا على المغنيسيوم، الذي يساعد على تحسين تدفق الدم عن طريق السماح للعضلات والأوعية الدموية بالاسترخاء.

انخفاض الالتهاب

الريحان يساهم في مكافحة الالتهابات في الجسم وتقليل خطر الإصابة بالحالات الالتهابية مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب ومشاكل الأمعاء، وذلك بفضل محتواه من مركبات الأوجينول واللينالول والسيترونيلول.

الحماية من الالتهابات

الريحان له خصائص مضادة للجراثيم، قد تساعد على محاربة البكتيريا، وإذا كنت تعاني التهابات الجهاز التنفسي أو البولي أو البطن أو الجلد.

يحسن أعراض الربو

الريحان قد يقلل من تورم مجرى الهواء إذا كنت تعاني من الربو.

يحسن وظيفة الجهاز المناعي

يحسن الريحان المناعة العامة عند تناوله على معدة فارغة، فضلا عن ذلك فهو يزيد مستويات الخلايا التائية، وهي خلايا الدم التي تحارب العدوى.

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