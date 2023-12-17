أكلات يجب تناولها لعلاج الأنيميا الحادة.. «رخيصة ومتوفرة طول السنة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

الإصابة بالأنيميا مشكلة صحية يعاني منها الكثيرون، وتحدث بسبب نقص نسبة الحديد في الدم، وهناك الكثير من الأدوية التي تعالجها، فضلًا عن أكلات يُنصح مرضى الأنيميا بضرورة تناولها بكميات كافية، وهناك مجموعة من الأطعمة الصحية التي تساهم في رفع عنصر الحديد بشكل فعال، وتعد علاجا صحيا غير مكلف.

أدوية علاج الأنيميا وفقر الدم

أوضح محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، لـ«هُن»، أنه لا يجب تناول أي أدوية لعلاج الإنيميا: «لا يجب تناول مسكنات تتعارض مع الصحة، حتى لا يؤدي إلى التعرض لفقدان الوعي، والدخول في غيبوبة، توجد أنواع أدوية عادية تحتوي على مادة الإريثروبويتين والإيبويتين والبارستامول»، مؤكدًا أنه يجب الابتعاد عن تناول أي عقاقير إلا بعد إشراف الطبيب المختص حتى لا تؤثر على الصحة.

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إيه هو الأكل اللي يعالج الأنيميا؟

أوضح محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية خلال حديثه لـ«هُن»، أن هناك قائمة بأطعمة صحية تعوض نقص نسب الحديد في الدم منها البقوليات، والفول والحمص، والبذور والمكسرات، نظرًا لاحتوائها على كميات عالية من الحديد، وتناول الحبوب الكاملة من خبز القمح الكامل، وعصير البرتقال لاحتوائه على فيتامين سي الذي يسهل امتصاص الحديد، فضلًا عن تناول البيض والبطاطا الحلوة، مشددًا على ضرورة تناول الخضراوات الورقية والجزر والبروكللي.

ما هي الفاكهة التي تعالج الأنيميا؟

لزيادة الحديد في الجسم، نصح «الحوفي» بتناول التفاح: «لازم أي حد ياكل تفاح، هو فاكهة موجودة صيف وشتاء وفوائدها كتيرة، كمان بتساعد الجسم في إنتاج الهيموجلوبين اللي بيساهم في علاج وتخفيف الأنيميا بصورة كبيرة»، وأكد على أنه يعالج الأمراض والمشاكل الصحية، ويساهم في علاج الإصابة بنقص الفيتامينات.