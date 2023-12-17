4 فئات ممنوعون من تناول المحشي- هذا ما سيحدث لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

المحشي من الأطباق الشعبية المفضلة لدى الكثيرين، وبجانب مذاقه الشهي فإنه مفيد لاحتوائه على الفيتامينات والألياف الضرورية للجسم.

ولكن، هناك بعض الأشخاص الممنوعين من تناوله، وذلك لعدة أسباب صحية، وفقًا لما أوضحته الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية، وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريحها لـ "الخليج 365".

مرضى السمنة

يسبب المحشي زيادة الوزن لدى مرضى السمنة، وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية.

الذي يعانون حساسية الطعام

إذا كنت تعاني حساسية تجاه أي من مكونات المحشي، مثل: الطماطم، أو البصل، أو الثوم، أو الفلفل، يفضل تجنب تناوله، وذلك لأنه يتسبب في حدوث رد فعل تحسسي قد يكون خطيرًا في بعض الحالات.

مرضى القلب

بسبب احتوائه على بعض المكونات التي تؤثر سلبًا على صحة القلب، مثل: الأرز الذي يحتوي على كمية عالية من الكربوهيدرات والبهارات الغنية بالصوديوم، ما يسبب ارتفاع ضغط الدم، ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.

مرضى الكوليسترول

يؤدي تناول المحشي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم لدى هؤلاء المرضى، وذلك بسبب احتوائه على بعض المكونات التي تُزيد إنتاج الكوليسترول.

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