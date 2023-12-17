هل أعددت مناعتك لإستقبال الشتاء؟ تعرف على أعراض وأسباب الإنفلونزا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن فصل الشتاء في مصر ودول النصف الشمالي من الكرة الأرضية يوم الجمعة المقبلة ويستمر نحو 89 يوما.

وأشار في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن نهار هذا اليوم ذروة فصل الشتاء، هو أقصر نهار في السنة إذ يصل طول النهار حوالي 10 ساعات تقريبًا، في حين يصل طول الليل إلى 14 ساعة تقريبا، كما تبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أطول ما يمكن.

وخلال فصل الشتاء ومع انخفاض درجات الحرارة، يضعف الجهاز المناعي، ويزداد خطر الإصابة بالأمراض المعدية، وعلى رأسها الإنفلونزا.

تُعد الإنفلونزا من الأمراض الفيروسية التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وتتسبب في ظهور أعراض مثل الحمى، والسعال، واحتقان الأنف، وألم الحلق، وفقاً لموقع health line.

وتحدث الإصابة بالإنفلونزا بسبب فيروسات الإنفلونزا، وهي فيروسات سريعة التغير، لذلك يُنصح بتلقي التطعيم السنوي ضد الإنفلونزا، وتنتقل فيروسات الإنفلونزا من شخص لآخر عن طريق رذاذ الجهاز التنفسي الذي يخرج عند السعال أو العطاس أو التحدث.

أعراض الإنفلونزا:

عادةً ما تظهر أعراض الإنفلونزا بعد يوم إلى يومين من الإصابة بالفيروس، وتشمل هذه الأعراض:

- الحمى (أكثر من 38 درجة مئوية)

- السعال

- احتقان الأنف

- ألم الحلق

- الشعور بالتعب

- الصداع

- آلام العضلات

- آلام المفاصل

علاج الإنفلونزا

لا يوجد علاج محدد للإنفلونزا، ولكن يمكن علاج الأعراض باستخدام الأدوية، مثل مسكنات الألم والخافضات للحرارة. كما يمكن تناول السوائل بكثرة لمنع الجفاف.

نصائح للوقاية من الإنفلونزا

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها الوقاية من الإنفلونزا، منها:

- تلقي التطعيم السنوي ضد الإنفلونزا.

- غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، خاصةً بعد استخدام المرحاض، أو تغيير الحفاض، أو لمس وجهك.

- تجنب مخالطة الأشخاص المصابين بالإنفلونزا.

- تغطية فمك وأنفك عند السعال أو العطاس.

موعد بداية الشتاء

- تناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

- الحصول على قسط كافٍ من النوم.

ممارسة الرياضة بانتظام.

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