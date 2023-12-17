إلهام شاهين بإطلالة جذابة في ختام مهرجان الأمل السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

شاركت الفنانة إلهام شاهين عدة صور على حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال مشاركتها في فعاليات ختام مهرجان الأمل السينمائي الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي أُقيم اليوم بإمارة "موناكو" بفرنسا.

وأطلت إلهام بفستان شتوي قصير فوق الركبة باللون الكافيه من خامة الصوف، ونسقت معه "إسكارف" متعدد الألوان.

واعتمدت مكياجًا بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من حلق، وخاتم.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الرصاصي.