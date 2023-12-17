هل تعلم لماذا يحب البعض الغناء في الحمام؟.. اعرف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

المرحاض هو مكان للاسترخاء والاستحمام، ولكن بالنسبة للبعض، فإنه أيضًا وسيلة للتعبير عن الذات، من خلال الغناء.

لكن، هل تعلم لماذا يحب كثيرون الغناء بصوت عال أثناء الاستحمام في المرحاض؟.. هذا ما نوضحه لكم وفقًا لما ورد في موقع "Scienceabc".

- هرمون الدوبامين:

يعد الغناء انعكاساً لما يشعر به الإنسان، حيث يساهم الشعور بالسعادة والهدوء، وذلك بسبب زيادة إفراز "الدوبامين"، ما يساعد على رفع طاقتك الإبداعية بشكل يشجع على الغناء.

- الشعور بالخصوصية:

في المرحاض، تكون بمفردك ولا أحد يمكنه سماعك، ما يوفر لك شعورًا بالخصوصية والأمان، هذا يجعله المكان المثالي للغناء بصوت عالٍ دون خجل.

- التنفس بشكل أفضل:

الغناء في أثناء الاستحمام، يدفع الإنسان للتنفس بشكل أكبر تحت الماء، ما يؤدي إلى تحسين الدورة الدموية وزيادة مستويات الأكسجين في الدم.

صدى الصوت:

تساعد بنية وتكوين المرحاض على "صدى الصوت"، لأن حوائط الحمام لا تمتص الموجات الصوتية، التي ترتد على الجدران بشكل يجعل صوت الغناء أفضل وأقوى منه في الظروف العادية.

- تخفيف التوتر:

الحمام هو مكان هادئ ومريح، مما يجعله مكانًا مثاليًا للاسترخاء والغناء، وتخفيف التوتر بعيدًا عن إزعاج الآخرين.

- تحسين الحالة المزاجية:

الغناء أثناء الاستحمام هو نشاط ممتع ومُريح، يساهم في تحسين المزاج ورفع الروح المعنوية.

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