امرأة تخسر 14 كيلو جرامًا باستخدام هذه الحيلة الغريبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

أفيوي مازوسيوي، امرأة من جنوب إفريقيا، فقدت أكثر من 14 كيلو جرامًا من وزنها باستخدام أسلاك التخسيس.

كانت مازوسيوي تحاول إنقاص وزنها من أجل إجراء عملية جراحية لتصغير الثدي. تمكنت من خسارة 12 كيلو جرامًا باستخدام الصيام المتقطع، لكنها أرادت فقد المزيد.

قررت مازوسيوي تجربة أسلاك التخسيس، وهي عبارة عن أسلاك معدنية يتم ربطها بأسنانها لإبقاء فكها مغلقًا.

قالت مازوسيوي: "لقد تلقيت الكثير من التعليقات السلبية، لكنني لم أهتم بها". "كنت لا أزال جديدة على TikTok عندما بدأت في مشاركة رحلتي، والتعليقات السلبية جعلتني أرغب في إغلاق التطبيق".

احتفظت مازوسيوي بأسلاك التخسيس لمدة 7 أسابيع، خلال تلك الفترة فقدت 14.3 كيلو جرامًا، واعتمدت على السوائل والشوربة والزبادي، وذلك حسب موقع central oditty.

قالت مازوسيوي إنها تدرك أن أسلاك التخسيس ليست مناسبة للجميع.

أسلاك التخسيس هي إجراء طبي يمكن أن يساعد الأشخاص على إنقاص الوزن عن طريق الحد من كمية الطعام التي يمكنهم تناولها. ومع ذلك، فإنها يمكن أن تكون خطيرة أيضًا، ويجب استشارة الطبيب قبل استخدامها.

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