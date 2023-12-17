6 فوائد تفعلها شوربة العظام لجسمك.. مفأجاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

تتكون شوربة العظام من لحم وعروق وجلد وخضروات مطهوة في الماء لفترة طويلة، مما يسمح للعناصر الغذائية الموجودة في هذه المواد بالانحلال في السائل.

وهي مصدر غني بالكولاجين والجيلاتين والأحماض الأمينية والعناصر الغذائية الأخرى التي يمكن أن يكون لها العديد من الفوائد الصحية وفقا لما قال خبير التغذية العلاجية حازم علي، لمصراوي.

فيما يلي 6 فوائد تفعلها شوربة العظام لجسمك:

تحسين صحة المفاصل والعظام

تحتوي شوربة العظام على الكولاجين والجيلاتين، وهما بروتين مهم لصحة المفاصل والعظام.

وتساعد هذه البروتينات في الحفاظ على قوة ومرونة المفاصل، ويمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب والألم المرتبطين بحالات التهاب المفاصل وهشاشة العظام.

فوائد تفعلها شوربة العظام لجسمك:

دعم صحة الجهاز الهضمي

تحتوي شوربة العظام على الجلوتامين، وهو حمض أميني مهم لصحة الجهاز الهضمي.

والجلوتامين هو الوقود الأساسي لخلايا بطانة الأمعاء، وهو يساعد في حماية هذه الخلايا من التلف.

وتساعد شوربة العظام أيضًا في تقليل الالتهاب في الجهاز الهضمي، ويمكن أن تساعد في علاج الحالات مثل متلازمة الأمعاء المتسربة والإسهال والقولون العصبي.

تعزيز المناعة

تحتوي شوربة العظام على العديد من العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في تعزيز المناعة، بما في ذلك البروتينات والأحماض الأمينية.

تحسين صحة البشرة والشعر والأظافر

تحتوي شوربة العظام على الكولاجين، وهو البروتين الأساسي في الجلد والشعر والأظافر، ويساعد الكولاجين على الحفاظ على مرونة وقوة هذه الأنسجة.

تعزيز فقدان الوزن

شوربة العظام هي طعام منخفض السعرات الحرارية وغني بالبروتين ويمكن أن يساعد البروتين في زيادة الشعور بالامتلاء، مما قد يساعد في تقليل تناول السعرات الحرارية وتخفيف الوزن.

تحسين المزاج

تحتوي شوربة العظام على الجليسين، وهو حمض أميني له خصائص مهدئة، ويساعد الجليسين على إنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبي يلعب دورًا في تنظيم المزاج.

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