حلوة زي ما هي.. كيف ظهرت الفنانة هناء الشوربجي بعد 56 عامًا من فيلم «غرام في الكرنك»؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

العروس الجميلة في فرقة رضا عادت للساحة من جديد، هناء الشوربجي الفتاة العشرينية في الماضي التي اشتهرت بدور العروس في فيلم غرام في الكرنك، أصبحت محل اهتمام الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصًة «فيسبوك»، يقارنون بين صورتها في الماضي وظهورها الأخير في مسلسل «زينهم» والتي تؤدي فيه دور والدة زينهم، الذي يقدمه الفنان أحمد داود.

كيف بدت هناء الشوربجي في ظهورها الأخير؟

تبدلت ملامح الفتاة العشرينية لكنها ما زالت تحتفظ بجمالها، هكذا وصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي هناء الشوربجي بمقارنة صورة لها بفستان زفاف ظهرت به منذ أكثر من 50 عامًا في الفيلم الشهير«غرام في الكرنك»، مع صورة لها مؤخرًا في مسلسل زينهم الذي يعرض على شبكة قنوات «ON»، وتقوم فيه بدور والدة زينهم.

العديد من الكومنتات انهالت على الصورة، وجرى الإشادة بدور «الشوربجي» والبعض تفاجئ بجمال ملامحها وهي شابة معلقين «أموره أوي، كان عندي إحساس إنها حلوة وهي صغيرة» وأغلب المعلقين من الشباب الصغار الذين لم يتابعوا أعمالها في شبابها، والبعض أيضًا تذكر رقتها في مسرحية «الجوكر» مع الفنان محمد صبحي: «عمري ماهنسى رقتها في مسرحية الجوكر»، «طول عمرها بيبي فيس جميله أوي».