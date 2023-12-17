تتويج منى عز بلقت ملكة جمال الأناقة «miss elegant 2024» وتكريم اسم سعاد حسني (صور)

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

على مدار 3 أشهر، وعقب الانتهاء من تقيمات واختبارات نحو 16 فتاة، أسدل القائمون على مسابقة ملكة الأناقة miss elegant، الستار على الفعاليات مساء أمس السبت، إذ أقيم الحفل الختامي للمسابقة في دورتها التاسعة، وتوجت المتسابقة منى عز بلقب ملكة جمال الأناقة 2024، بينما حصدت ندى أحمد لقب الوصيفة الأولى ونوران عصام الوصيفة الثانية.

ومنحت مسابقة ملكة جمال الأناقة 2024 عدة ألقاب شرفية للمشاركين، إذ حصدت نهال رأفت لقب ملكة جمال السياحة، بينما حصد لقب ملكة جمال المراهقات، المتسابقة جنى خيرت لقب، فيما حصلت المتسابقة سمر أبو العز على لقب سيدة مصر، بينما توجت جولي عادل بلقب ملكة جمال الستينيات، وإيمان أحمد بلقب ملكة جمال النخبة، كما حصلت ملك أحمد على لقب ملكة جمال اللياقة البدنية، وجنى خالد لقب ملكة جمال الرياضة.

وأُقيم الحفل أمس، بحضور أعضاء لجنة التحكيم وعلى رأسهم رئيس المسابقة محمود نجاح، الفنان عمرو رمزي، الفنانة بسنت النبراوي، ومدرب التنمية البشرية تامر شلبي، مدربة الإتيكيت والسلوك ريهام الهواري.

وخلال الحفل الختامي تم تكريم اسم الراحلة سعاد حسني من قِبل المسابقة، وتسلمت الجائزة التقديرية عنها شقيقتها «جيهان».

ووفقًا لما ذكره رئيس المسابقة محمود نجاح، في الحفل، فإن المسابقة لم تعتمد كليًا على الشكل والمظهر، خاصة وإن معايير الجمال تختلف من سيدة لأخرى، بل اعتمدت على أناقة الفكر والعقل والأسلوب قبل المظهر والملامح الجمالية، إذ تضمنت معايير اختيار ملكة الأناقة أن تكون المتسابقة مثقفة ولبقة ولديها طموح وتسعى لخدمة المجتمع والعمل الميداني والخيري وتنشيط السياحة الداخلية.

الجدير بالذكر إن نحو 750 فتاة تقدمت للمسابقة هذا العام، وتمت مرحلة التصفيات من خلال المقابلات على مدار 3 أشهر، لتصبح المنافسة في النهاية بين 16 فتاة على لقب miss elegant 2024 ووصيفات الملكة.