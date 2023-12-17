أول تعليق من ابن الشهيد سامر أبو دقة: بماذا توعد الاحتلال الإسرائيلي؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في طرفة عين، ودع أطفال المصور الصحفي سامر أبو دقة، والدهم الذي استشهد جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على منطقة خان يونس، فخلال الـ 48 ساعة الماضية استهدف الاحتلال المراسل وائل الدحدوح وصديقه سامر أبو دقة ليسقط الثنائي مصابين، بينما ظل «سامر» ينزف دون تلقيه الإسعافات.

ساعات من النزيف انتهت بلفظ أنفاسه الأخيرة، ليودع سامر أبو دقة دنيانا، وسط غضب عربي كبير تجاه ما حدث له.

أول تعليق من ابن الشهيد سامر أبو دقة

رثاء يدمي القلوب، وتوعد بآخذ الثأر من الاحتلال الغاشم، كان أول تعليق من زين دقة، نجل الشهيد سامر أبو دقة، إذ دون عبر خاصية القصص القصيرة «ستوري» بحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلًا: «الله يرحمك يا غالي يا قلبي يا أغلى حد على قلبي يا شهيد قلبي يا بابا وين روحت وسبتنا يرحم روحك، قطعت قلوبنا بس وحياة ربنا انه فخورين فيك أنا والدنيا كلها».

كلمات عزة وشموخ من نجل الشهيد، ووعد بالثأر: «فخورين إنك شهيد فخورين إنك منشف ريقهم عشان هيك عملوا فيك هيك بس يا قلبي رح أخذ حقك، وعد من ابنك يلى تربى زلمة ومن قلب طيب، الله يرحمك يا قلبي يا بابا انت كنت دايمًا نفسك تشوفني فنان كبير، والناس كلها تعرفك مش عاوز نقطع أي وصية من وصاياك وكل شيء قولتلي عليه هيتحقق اكتر وأوريك الدليل الله يرحمك يا بابا».