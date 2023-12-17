"حي وبيتحرك".. رجل يجد شئ غير متوقع داخل وجبة - وهذا ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

في موقف مفاجئ، شعر رجل هندي بالاشمئزاز بعد العثور على حلزون حي في سلطة طلبها من مطعم محلي عبر تطبيق توصيل الطعام Swiggy.

شارك المستخدم دافال سينج، تجربته غير السارة على موقع التواصل الاجتماعي X، حيث نشر مقطع فيديو يظهر الحلزون الحي وهو جالس فوق الخضار في السلطة.

وكتب السيد سينج في منشوره: "لا تطلبوا من تلك المطعم مرة أخرى أبدًا"، وطلب من تطبيق توصيل الطعام أن يضع احتياطاته لكي لا تتكرر تلك الحادثة ويكن طرف فيها مع شخص آخر.

وعلق سينج، أنه لم يتلق السلطة الملوثة فحسب، بل إن طلب مشروبه كان غير صحيح أيضًا.

كما قال سينج، إنه عندما رفع شكوى على Swiggy، عرض عليه تطبيق توصيل الطعام استرداد جزء من المبلغ فقط. وبعد ذلك، سرعان ما أعاد Swiggy مبلغ الطلب بالكامل إلى السيد سينغ.

تواصلت منصة توصيل الطعام مع السيد سينج على موقع "X"، وطلبت منه مشاركة تفاصيل طلبه. كما وصفت الشركة الحادث بأنه "فظيع".

أثارت هذه الحادثة غضبًا بين مستخدمي الإنترنت، الذين انتقدوا Swiggy والمطعم على حد سواء.

وكتب أحد المستخدمين: "يجب على Swiggy أن يضع المطعم في القائمة السوداء في أسرع وقت ممكن، لقد صادفت أيضًا طعامًا من هذا المطعم تم إعادة تسخينه أو إفساده".

وقال آخر: "ليست هناك مفاجأة بالنسبة لي. حدث بالفعل. أسوأ نظافة ورعاية ومسؤولية".

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