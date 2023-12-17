علامات مبكرة تكشف الإصابة بسرطان الفم ...لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

سرطان الفم من المشكلات الصحية الخطيرة التي يمكن أن يصاب بها الأشخاص، ولكن يجهل البعض الأعراض المبكرة التي تكشف عنه.

لذا حسب ما ذكرته هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، سوف نتعرف على الأعراض والأسباب والنصائح الوقائية لمرض سرطان الفم.

أعراضه المبكرة

1- ظهور قرحة في الفم تستمر لأكثر من 3 أسابيع.

2- وجود بقع حمراء أو بيضاء داخل الفم.

3- ظهور كتلة داخل الفم أو على شفتك.

4- الشعور بألم داخل الفم.

5- الشعور بصعوبة في البلع.

6- عدم القدرة على التحدث.

7- تغير الصوت ويصبح أجش.

8- اكتشاف كتلة في الرقبة أو الحلق.

9- فقدان الوزن غير المبرر.

أسبابه

ليس من الواضح دائمًا ما الذي يسبب سرطان الفم، ولكن قد تكون أكثر عرضة للإصابة

في هذه الحالات:

المدخنين.

عشاق تناول الكحوليات.

الحالات التي تعاني من البقع البيضاء داخل الفم ولا تزول.

التعرض لأشعة الشمس بشكل كبير، مثل المحبين الاستلقاء للتشمس، مما قد يسبب سرطان الجلد الذي يؤثر على الشفاه.

الحالات التي أصيبت بالسرطان من قبل.

الإصابة بضعف في جهاز المناعة، على سبيل المثال، لديك فيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز، أو تتناول أدوية مثبطة للمناعة.

نصائح للوقاية من سرطان الفم

لا يمكن دائمًا الوقاية من سرطان الفم، ولكن هناك أشياء القيام بها يقلل من خطر الإصابة به، وتشمل ما يلي :

1- الحرص على تناول نظامًا غذائيًا صحيًا، يتضمن 5 حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا.

2-ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

3- الإقلاع عن تناول الكحول.

4- الإقلاع عن التدخين.

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