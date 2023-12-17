مشكلة صحية خطيرة.. هذا ما يحدث عند تناول العشاء بعد 9 مساءً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قد يعتقد البعض أن تناول الطعام في وقت متأخر غير ضار، ولكن الجلوس لتناول العشاء بعد الساعة 9 مساءً قد يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية.

ووفق صحيفة ديلي ميل، بحثت دراسة أجريت على 100 ألف شخص في فرنسا، حيث أكمل كل منهم ما يصل إلى 15 مذكرة طعام توضح أوقات وجباتهم في أيام الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع.

ثلث الأشخاص الذين تناولوا العشاء مبكرًا تناولوه قبل الساعة 8 مساءً، بينما الذين تناولوا العشاء في آخر الليل فعلوا ذلك بعد الساعة 9 مساءً.

وتمت متابعة المتطوعين لمدة سبع سنوات في المتوسط، وخلال هذه الفترة كان هناك حوالي 2000 حالة من أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وكان الأشخاص الذين تناولوا العشاء آخر موعد، بعد الساعة 9 مساءً، أكثر عرضة بنسبة 28% للإصابة بالسكتة الدماغية أو نوبة نقص تروية عابرة - والتي تُعرف غالبًا باسم "السكتة الدماغية الصغيرة".

وتمت مقارنة هذا بالأشخاص الذين تناولوا العشاء قبل الساعة الثامنة مساءً.

ويقول الباحثون إننا تطورنا لتناول الطعام في وقت مبكر من اليوم، مع بعض الأدلة من الدراسات التي أجريت على الحيوانات تشير إلى أن تناول الطعام في وقت لاحق يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وضغط الدم.

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم في المساء، عندما يكون أقل عادة، إلى إتلاف الأوعية الدموية بمرور الوقت وزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم التي تؤدي إلى السكتات الدماغية والنوبات القلبية، على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث، ومن غير المرجح أن يؤثر توقيت الوجبات على الصحة بقدر اتباع نظام غذائي غير صحي.

وقال الدكتور برنارد سرور، كبير مؤلفي الدراسة من جامعة السوربون باريس نورد: "مثل كثير من الناس، كانت جدتي تحذرني من تناول العشاء في وقت متأخر للغاية، وتشير هذه الدراسة إلى أنه قد يكون هناك بعض المعنى في ذلك، نحن الآن مجتمع يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حيث يشعر الناس أنه ليس لديهم ما يكفي من الوقت، وكثير منا يأكلون في كثير من الأحيان في وقت لاحق من الليل".

وتابع: "لكن الأشخاص الذين يتناولون العشاء في وقت متأخر لأنهم يعتقدون أنهم مشغولون للغاية بحيث لا يمكنهم القيام بذلك في وقت مبكر قد يزيدون من خطر الإصابة بمشاكل صحية، على الرغم من أن هذا يظهر بشكل أكبر لدى النساء، ونحن بحاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النتائج."

وتناولت الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature Communications، موعد تناول الأشخاص لوجبتي الإفطار والعشاء، ومدى خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تشمل أمراض القلب والأوعية الدموية الأمراض الدماغية الوعائية - السكتات الدماغية والسكتات الدماغية الصغيرة التي تؤثر على تدفق الدم إلى الدماغ.

وشملت أيضًا مشاكل القلب التاجية، مثل النوبات القلبية والذبحة الصدرية المستقرة والأشخاص الذين يحتاجون إلى إجراءات رأب الأوعية الدموية للشرايين المسدودة والمضيقة.

الأشخاص الذين تناولوا العشاء بعد الساعة 9 مساءً، مقارنة بما قبل الساعة 8 مساءً، لم يكن لديهم خطر أكبر للإصابة بأمراض القلب التاجية.

ولكن في كل ساعة بعد تناول شخص ما العشاء، تشير نتائج الدراسة إلى أن احتمالات إصابته بسكتة دماغية أو سكتة دماغية صغيرة تزيد بنسبة ثمانية في المائة.

ففي كل ساعة بعد تناول شخص ما وجبة الإفطار، زاد خطر الإصابة بجميع أنواع أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة ستة في المائة.

ولوحظت العلاقة بين أوقات الوجبات ومشاكل القلب إلى حد كبير بالنسبة للنساء، اللاتي شكلن ما يقرب من 80% من المتطوعين في الدراسة.

وكانت النتيجة الوحيدة التي كانت مهمة بالنسبة للرجال هي أن كل ساعة بعد تناول وجبة الإفطار كانت مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 11%، ولكن ربما كان هذا بسبب وجود عدد قليل جدًا من الرجال في الدراسة لتحقيق نتائج ذات دلالة إحصائية.

ووجدت الدراسة المزيد من الأدلة، كما رأينا في بحث سابق، على أن فترة أطول من عدم تناول الطعام طوال الليل يمكن أن تكون مفيدة للصحة.

وارتبطت كل ساعة إضافية من الصيام طوال الليل بانخفاض خطر الإصابة بسكتة دماغية أو سكتة دماغية صغيرة بنسبة 7%.

ومع ذلك، يبدو أن هذا يرجع إلى الأشخاص الذين تناولوا العشاء مبكرًا، والصيام لفترة أطول قبل الإفطار، وليس استراتيجية تناول الطعام في وقت متأخر وتناول وجبة الإفطار في وقت متأخر في اليوم التالي.

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