آخر تطورات الحالة الصحية لمدربة الأسود فاتن الحلو مع المرض الغامض

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكثر من شهرين ظلت فيهما مدربة الأسود الشهيرة، فاتن الحلو، رهينة المرض الغامض الذي أصابها وذهب بها للعناية المركزة 3 مرات، ورغم التحاليل والإشاعات والفحوصات، لا تزال تعاني من آثاره حتى اليوم.

تطورات الحالة الصحية لمدربة الأسود فاتن الحلو في أول تعليق لها

وفي أول تعليق لمدربة الأسود الشهيرة فاتن الحلو، أكدت أنها قامت بإجراء المسح الذري بعد عناء شهرين لم يستطيع الأطباء القيام به بسبب سوء حالتها الصحية، وتباين ضغط الدم، وهو ما أدخلها في غيبوبة عدة مرات: «الحمد لله بعد شهرين عملت المسح الذري من يومين».

وعن نتيجة المسح الذري ونوع المرض التي تعاني منه «الحلو»، أكدت لـ«هُن» أنه من المقرر أن يخبرها الطبيب غدًا، بنوع المرض، حيث لم تظهر النتائج حتى الآن.

وحول تطورات حالتها الصحية، أوضحت فاتن الحلو، إن حالتها الصحية في تحسن خاصة إنها تتلقى العلاج بالمنزل وليس بالمستشفى.

وكانت فاتن الحلو قد دخلت العناية المركزة مرارًا وتكرارًا خلال الأشهر الماضية، لإصابتها بمرض غامض أفقدها نصف وزنها تقريبا.

وأوضحت مدربة الأسود، الفترة الماضية، أن المرض الغامض الذي أصابها، جعلها تعاني من عدم ثبات مقياس السكر في الدم: «نسبة السكر في الدم فجأة بتكون 600 وبعدها 400، وينزل بشكل كبير ويعلى مرة واحدة»، ولا تزال تحت الملاحظة حتى الآن.