محشي الكرنب في 5 خطوات.. الطعم حكاية وفوائده لا تحصى

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

محشي الكرنب من الأكلات المشهورة بقدرتها على التدفئة في الشتاء، ويعتبر من أطباق المطبخ المصري المميزة للغاية، وفي التقرير التالي طريقة عمل محشي الكرنب في 5 خطوات فقط، بداية من السلق، وحتى التسوية، بحسب الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل محشي الكرنب

ثمرة كرنب.

4 أكواب أرز مصري.

كيلوجرام طماطم.

حزمتان بقدونس.

حزمتان كزبرة.

3 حزم شبت.

3 بصلات كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح حسب الرغبة.

¼ كوب زيت نباتي.

ملعقتان كبيرتان سمن بقري حسب الرغبة.

رشة كمون.

رشة كزبرة.

طريقة سلق الكرنب

يفك ورق الكرنب ويسلق في الماء المتبل بالملح.

يجب مراعاة أن يسلق الكرنب سلقاً خفيفا.

بعد سلق الكرنبة تزال العروق الغليظة في المنتصف.

بعد ذلك تقطع الأوراق قطعاً مستطيلة مناسبة وتجهز وتترك جانباً.

يمكنك إزالة القلب بشكل دائري، ثم توضع الكرنبة كاملة في ماء السلق المتبل.

تزال ورقة ورقة بعد سلقها بشكل بسيط.

يلف ورق الكرنب رول بعد السلق، ويقطع قطع مستطيلة متساوية جاهزة للحشو.

تسبيكة الكرنب

تغسل الطماطم وتقطع مكعبات صغيرة.

تضرب الطماطم في الخلاط الكهربائي مع القليل من الماء.

توضع الطماطم في إناء على النار، وتترك نصف ساعة مع التقليب المستمر.

يمكن أيضا الاستغناء عن التسبيكة واستخدام عصير الطماطم الجاهز مباشرة في الكرنب.

يقطع البصل لقطع صغيرة جدًا، أو بشره ناعمًا.

طريقة عمل خلطة المحشي

تغسل الخضرة جيدًا بالماء والخل، ثم تترك فترة في مصفاة لتجف.

تقطع بعد ذلك قطع صغيرة، وتوضع في إناء كبير الحجم.

تضاف الطماطم والبصل، ثم الكمون والكسبرة والملح والفلفل الأسود.

يضاف الزيت والسمن إلى باقي المكونات.

يغسل الأرز جيدًا ويصفى، ثم يضاف إلى المكونات الأخرى.

تقلب الخلطة جيدًا حتى تمتزج المكونات حتى تكون خلطة المحشي جاهزة.

طريقة لف الكرنب

بعد تقطع ورقة الكرنب، سواء بإزالة العروق ثم تقطيعه مستطيلات، أو بلفه وتقطعيه بشكل متساو.

تفرد أوراق الكرنب المقطعة على الطاولة، وتوضع فيها خلطة الأرز.

تلف لأصابع متساوية، ثم ترص بشكل دائري داخل الإناء.

تسوية الكرنب

يوضع طبق مقلوب على الكرنب من الأعلى.

ثم يضاف ماء يغطيه بمقدار 1 سم، على أن يكون الماء متبل بالملح، ويمكن إضافة عصير الطماطم إليه، مع رشة من الزيت.

يوضع محشي الكرنب على نار متوسطة حتى يغلي، ويتشرب من ماؤه.

تخفض النار تماما على محشي الكرنب حتى تمام التسوية.