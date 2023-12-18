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الامارات | «مونلايت للموسيقى»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 ديسمبر 2023

دبي - الإمارات اليوم

ينطلق مهرجان مونلايت للموسيقى في قاعة كوكا كولا أرينا بدبي في 21 الجاري، ويستضيف مجموعة من نجوم بوليوود، وموسيقى الهيب هوب، من بينهم هاني سينج وجاكلين فيرنانديز، وآستا جيل وديفيا خوسلا كومار، وزهرة خان وجازمين ساندلاس، وفرقة يونغ ستانرز.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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