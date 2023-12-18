الامارات | «مونلايت للموسيقى»

شكرا لقرائتكم خبر عن «مونلايت للموسيقى» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 ديسمبر 2023
دبي - الإمارات اليوم
ينطلق مهرجان مونلايت للموسيقى في قاعة كوكا كولا أرينا بدبي في 21 الجاري، ويستضيف مجموعة من نجوم بوليوود، وموسيقى الهيب هوب، من بينهم هاني سينج وجاكلين فيرنانديز، وآستا جيل وديفيا خوسلا كومار، وزهرة خان وجازمين ساندلاس، وفرقة يونغ ستانرز.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App