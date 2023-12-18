الامارات | منصور بن محمد في افتتاح المخيم الكشفي العربي: دبي بوابة للإبداع وتحفيز الشباب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 ديسمبر 2023

رئيس مجلس دبي الرياضي:

نقدر العمل الكشفي وتأثيره الإيجابي في بناء شخصية الشباب العربي وتعزيز روح الانتماء وقيم المواطنة.

استضافة دبي للمؤتمرات الكشفية الكبرى تعكس التزام الإمارة القوي تجاه تعزيز القيم الكشفية.

دبي - وام

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على أهمية العمل الكشفي في بناء شخصية الشباب العربي، وتطوير قدراتهم الفردية، وتعزيز مهاراتهم القيادية والاجتماعية، إلى جانب تأثيره الإيجابي المباشر على تعزيز روح الانتماء وقيم المواطنة والتسامح والاحترام، وتعلمهم كيفية التعامل مع التحديات، وتحمل المسؤولية تجاه مجتمعهم ووطنهم.

وقال سموه خلال افتتاح المخيم الكشفي العربي الـ33 الذي تستضيفه دبي للمرة الأولى، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي «تمثل دبي بوابة للإبداع والتبادل المعرفي، لاستضافتها العديد من المؤتمرات العربية والدولية الرائدة على مستوى العالم. وتعكس استضافة الإمارة للمؤتمرات الكشفية الكبرى التزامها القوي تجاه تعزيز القيم الكشفية، وتوفير بيئة محفزة لتطوير قدرات الشباب، وتعزيز روح القيادة والتواصل بين الكشافة من مختلف الثقافات، ما يسهم في تعزيز الفهم المتبادل للعمل الكشفي، وبناء الجسور الثقافية بينهم».

ومنحت اللجنة الكشفية العربية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قلادة الكشاف العربي، وتسلمها نيابة عن سموه، سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وهو أعلى وسام كشفي عربي تمنحه اللجنة للقيادات العربية التي أثرت المشهد العربي بإسهامات بارزة ودعم دائم لمختلف المجالات الكشفية.

وتنظم المخيم جمعية كشافة الإمارات، بالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية - الإقليم الكشفي العربي، بحضور ومشاركة 1500 مشارك و19 وفداً عربياً، وتستمر فعاليات الحدث في محمية المرموم بدبي حتى 25 الجاري.

نهج الاستدامة

وحضر حفل الافتتاح مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، حصة بنت عيسى بوحميد، ورئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات نائب رئيس اللجنة الكشفية العربية رئيس اللجنة العليا المنظمة للمخيم الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي، ورئيس اللجنة الكشفية العربية الدكتور عبدالله الطريجي، والأمين العام للمنظمة الكشفية العربية المدير الإقليمي الدكتور هاني عبدالوهاب، وقائد عام المخيم خليل رحمة.

وقال الدكتور سالم الدرمكي، إن «المخيم الكشفي العربي يعد الحدث الكشفي الإقليمي الأكبر الذي يشارك فيه الكشافون من جميع أنحاء الوطن العربي، ويقام كل عامين منذ عام 1954».

وأضاف «تأتي استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث الإقليمي المهم، إذ اختارت الجمعية دبي مكاناً لانعقاد أعمال الحدث الأول من نوعه في المنطقة، بعد أيام من انتهاء مؤتمر الأطراف (كوب 28) للتأكيد على أن تعهدات الإمارات بمواجهة التغير المناخي، هو نهج انتهجته القيادة الرشيدة منذ التأسيس. وتحرص كشافة الإمارات على السير على النهج ذاته، لذا اختارت شعار المخيم (الكشفية نهج الاستدامة)».

وأوضح الدرمكي، أن اختيار محمية المرموم مكاناً لإقامة المخيم العربي نابع من اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهذه المحمية الطبيعية التي تعد أكبر وجهة بيئية سياحية، مؤكداً الدور البارز لكشافة الإمارات في هذه المحمية من خلال مشروع «كشافة المرموم» الذي يهدف إلى تنمية قدرات ومهارات الأجيال الشابة بدنياً وثقافياً، وإذكاء روح الأصالة والارتباط بالأرض، والتواصل الإيجابي مع البيئة الطبيعية من خلال حزمة متنوعة من الأنشطة المختلفة التي صممت لتعزيز مفاهيم حماية البيئة والحياة البرية والصحراوية الغنية التي تتميز بها المحمية، والتي أسفرت عن تنظيم أربعة مخيمات كشفية حظيت بمشاركات محلية وعربية وخليجية من عام 2017 وحتى 2022، واليوم تكلل بتنظيم المخيم الكشفي العربي الـ33 على أرض محمية المرموم بدبي.

حدث تاريخي

من جانبه، قال الدكتور هاني عبدالوهاب، إن «المخيم الكشفي العربي الـ33 هو حدث تاريخي مهم، باعتباره الأكبر عدداً منذ 33 عاماً بحضور أكثر من 1500 بين مشارك ومتطوع من جميع الدول العربية، ويتضمن برنامجاً ثرياً في نهج تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويثري عقول شباب المستقبل». من جهتها، أعربت مديرة جمعية مرشدات الإمارات، الدكتورة هدى المطروشي، عن سعادتها بمشاركة مرشدات من الإمارات في المخيم الكشفي العربي الـ33، الذي يُعد الحدث الكشفي الأبرز في العالم العربي ويعقد لأول مرة في دبي منذ بداية حركة الإرشادية في الإمارات. وأشارت إلى أن هذه المشاركة تعد علامة فارقة في تاريخ مرشدات الإمارات، إذ تقوم بتنظيم المخيم الفرعي للمرشدات. وقالت «تأتي هذه المشاركة استجابةً لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أكدت على قيمة وأهمية هذا الحدث الكشفي كأكبر حدث كشفي عربي تستضيفه الدولة لأول مرة في تاريخها»، لافتة إلى أن الحدث يشهد مشاركة أكثر من 150 مرشدة وقائدة من جمعية مرشدات الإمارات، والتي تعد قيمة مضافة للمشاركات العربية المختلفة، إذ تشارك في المخيم الكشفي العربي ما يقارب من 311 قائدة ومرشدة من 10 دول عربية.

شكراً على حسن الاستضافة

أعرب رئيس اللجنة الكشفية العربية، الدكتور عبدالله الطريجي، عن شكره لدولة الإمارات على حسن الاستضافة للمخيم الكشفي العربي الـ33، والرعاية الكريمة التي يحظى بها المخيم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.