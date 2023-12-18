طريقة عمل بسكويت الحلبة ببيضة واحدة في 10 خطوات.. السر في الإضافات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بسكويت الحلبة، هو واحد من الأطعمة المميزة، التي يقبل الكثيرين على تناولها، ويدخل مسحوق الحلبة كمكون أساسي في العجينة، ويمكن أن تحتوي أيضًا على مكونات إضافية مثل القرفة أو الفانيليا، ويقدم عادة مع القهوة أو الشاي.

طريقة عمل بسكوت الحلبة في 10 خطوات

وفي السطور التالية، يرصد «هُن» طريقة عمل بسكوت الحلبة، بمكونات سهلة وبسيطة..

مكونات بسكوت الحلبة:

2 كوب دقيق.

1/2 كوب سكر.

1/2 كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

1 بيضة.

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الحلبة.

1/2 ملعقة صغيرة من القرفة «اختياري».

1/2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

طريقة عمل بسكوت الحلبة

في وعاء كبير، اخلط الزبدة والسكر حتى تحصل على خليط ناعم.

أضف البيضة والفانيليا وامزجهم جيدًا.

في وعاء منفصل، اخلط الدقيق ومسحوق الحلبة والقرفة ورشة الملح.

أضف الخليط الجاف تدريجيًا إلى الخليط السائل، وامزجهم جيدًا حتى تتكون عجينة.

شكل العجينة إلى كرات صغيرة ثم ضعها على صينية خبز مبطنة بورق الخبز.

اضغط قليلاً على كل كرة بواسطة شوكة لتساعد في تسوية البسكويت.

ضع الصينية في الثلاجة لمدة من 30-60 دقيقة.

سخّن الفرن إلى 180 درجة مئوية.

اخبز البسكوت في الفرن لمدة 12-15 دقيقة أو حتى يُصبح لونه ذهبيًّا.

اترك البسكوت ليبرد قليلاً قبل الاستمتاع بالتهامه، فمعظم الأشخاص يحبون بسكوت الحلبة مع الشاي أو القهوة.