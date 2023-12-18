5 أطعمة تضر بخصوبة الرجل.. هذا ما يحدث لجسمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

قال خبير التغذية العلاجية، د. حازم علي، لـ"الخليج 365"، إن الخصوبة هي القدرة على الإنجاب ويمكن أن يؤثر النظام الغذائي عليها، لذا يجب معرفة الأطعمة التي تساعد على الخصوبة، والأطعمة التي تضر بها كما يلي:

الوجبات السريعة

تحتوي الوجبات السريعة على نسبة عالية من الدهون المشبعة والسكر المضاف، كما أنها تحتوي على نسبة منخفضة من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الخصوبة.

ووجدت الدراسات العلمية أن الرجال الذين يتناولون الكثير من الوجبات السريعة يكونون أكثر عرضة لانخفاض عدد الحيوانات المنوية، كما أن لديهم خطراً أعلى للإصابة بمشاكل في الخصوبة الأخرى.

الأسماك عالية الزئبق

يحتوي الزئبق على سميته التي يمكن أن تؤثر في الخصوبة، حيث يمكن أن يسبب انخفاض عدد الحيوانات المنوية وحركة الحيوانات المنوية.

المشروبات التي تحتوي على الكافيين

يمكن أن يؤثر الكافيين على الخصوبة، حيث يمكن أن يقلل من إنتاج الحيوانات المنوية وحركة الحيوانات المنوية.

ووجدت الدراسات العلمية أن الرجال الذين يتناولون الكثير من الكافيين أو الكحول يكونون أكثر عرضة لانخفاض عدد الحيوانات المنوية وحركة الحيوانات المنوية، كما أن لديهم خطراً أعلى للإصابة بمشاكل في الخصوبة الأخرى.

فول الصويا

يحتوي فول الصويا على مواد تسمى مضادات الإستروجين، والتي يمكن أن تؤثر في إنتاج الحيوانات المنوية.

منتجات الألبان عالية الدسم

يمكن أن تؤدي منتجات الألبان عالية الدسم إلى زيادة الالتهابات، مما قد يؤثر في الخصوبة.

ووجدت الدراسات العلمية أن الرجال الذين يتناولون الكثير من منتجات الألبان عالية الدسم يكونون أكثر عرضة لانخفاض عدد الحيوانات المنوية كما أن لديهم خطراً أعلى للإصابة بمشاكل في الخصوبة الأخرى.

نصائح طبية للحفاظ على الخصوبة لديك:

- قلل من تناول الوجبات السريعة.

- اختر الأسماك منخفضة الزئبق مثل السلمون والتونة المعلبة في الماء.

الألبان قليلة الدسم أو خالية من الدسم.

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