كريم حاجز البشرة.. للحماية من كافة العوامل الخارجية الضارة

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

قالت رابطة شركات مستحضرات التجميل بألمانيا إن كريم حاجز البشرة "Barrier Cream" هو كريم يحتوي على مادة "السيراميد"، التي تعمل على تقوية حاجز الحماية الطبيعي للبشرة.

وأوضحت الرابطة أن حاجز الحماية الطبيعي للبشرة يشكل الطبقة الخارجية من الجلد ويلعب دوراً حاسماً في حماية البشرة من العوامل الخارجية الضارة مثل الأشعة فوق البنفسجية أو الأوساخ، كما أنه يعمل على تنظيم محتوى الماء في البشرة، وبالتالي يضمن دائماً توفير الرطوبة المثالية.

ومع ذلك، فإن عوامل مثل الإجهاد والبرودة والحرارة يمكن أن تُضعف حاجز البشرة، ومن ثم تفقد البشرة الرطوبة وتقع فريسة للجفاف، والخشونة، وفقدان المرونة، والتقشر، كما يمكن للأوساخ والجراثيم كالبكتيريا وفطريات أن تخترق الجلد بسهولة أكبر.

وأشارت الرابطة إلى أن كريم حاجز البشرة يعد مفيداً لكل أنواع البشرة، لاسيما البشرة الجافة والحساسة والمجهدة، والتي تعاني من الاحمرار والخشونة والحكة والقشور.