توصية للحامل بتلقي تطعيم ضد فيروس RSV

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

أوصت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء والتوليد المرأة الحامل بتلقي التطعيم ضد الفيروس المخلوي التنفسي المعروف اختصاراً بـ (RSV) بدءاً من الأسبوع 32 من الحمل، وذلك لحماية طفلها بعد الولادة من مخاطر هذا الفيروس.

وأوضحت الرابطة أن جسم الأم ينتج أجساماً مضادة، والتي تنتقل إلى الجنين، مما يوفر له حماية فورية في الأسابيع والأشهر الأولى الحرجة من حياته.

وإذا لم تتمكن الأم من تلقي التطعيم خلال الحمل، فيمكن حينئذ حَقن الطفل حديث الولادة بأجسام مضادة، والتي تعمل على ألا يتخذ الفيروس مساراً شديداً، علماً بأن مفعول هذا التطعيم يمتد حتى 5 شهور.

هؤلاء الأطفال أكثر عرضة

جدير بالذكر أن الفيروس التنفسي المخلوي ينتشر عبر الرذاذ خلال فصل الشتاء، وعادة ما يصيب الأطفال خلال أول عامين من عمرهم، وهو يشكل خطرا داهما على الأطفال الرضع خلال الستة شهور الأولى من عمرهم بشكل عام، وكذلك الأطفال المبتسرين والأطفال، الذين يعانون من عيوب خلقية بالقلب أو من التثلث الصبغي 21 (متلازمة داون) بشكل خاص.

أعراض الفيروس التنفسي المخلوي

وتتمثل أعراض الإصابة بالفيروس التنفسي المخلوي في عدم القدرة على التنفس الجيد من الأنف والتعرق والاضطراب والحمى (أعلى من 38.5 درجة)، بالإضافة إلى السعال الشديد والتنفس السريع المصحوب بصوت صفير أو خشخشة، فضلاً عن جفاف الجلد وتغير لون الجلد والشفاه إلى اللون الأزرق، وهو ما يحدث بسبب نقص الأكسجين بالدم.

وعند ملاحظة هذه الأعراض، ينبغي عرض الطفل على الطبيب على وجه السرعة للخضوع للعلاج في الوقت المناسب.

ويتم العلاج بواسطة مضادات الفيروسات والأدوية الخافضة للحرارة والأدوية الموسعة للشعب الهوائية وقطرات الأنف لمواجهة انسداد الأنف، بالإضافة إلى تناول السوائل على نحو كاف لمواجهة الجفاف.