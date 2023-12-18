الامارات | تألق سعودي في «الاستعراض الرملي» بمهرجان ليوا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 ديسمبر 2023

شهدت منافسات الاستعراض الرملي والتي أقيمت على مدار يومين ضمن مهرجان ليوا الدولي، تألقا لنجوم السعودية في فئات البطولة الثلاثة. واختتمت المنافسات أول من أمس، حيث جرت على تل مرعب بمشاركة أكثر من ثمانين سيارة. وفي فئة ستة سلندر حقق أفضل استعراض فهد بن قاسم، بوصوله إلى النقطة 191 في حين حل ثانيا مهند سليمان وثالثا حسين أحمد. وفي فئة ثمانية سلندر حل في المركز الأول حمد صالح بتحقيق 186 نقطة، وثانيا علي بكر البكر وثالثا أحمد بن سليمان العريني، وفي فئة الهايلوكس حل في المركز الأول خليف عبدالرحمن وحل ثانيا معاذ صالح وثالثا أحمد بن علي. وحظيت منافسات الإستعراض الرملي بإقبال كبير في المشاركة والحضور لتكون الأرقام عالية للمشاركين في هذه النسخة خاصة مع التحضيرات والتجهيزات المميزة للحدث قبل انطلاقه هذا الموسم وما رافقه من فعاليات مختلفة.