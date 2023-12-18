احذري خروج الأطفال في هذا التوقيت بعد تحذيرات «الأرصاد».. نصائح لحمايتهم

القاهرة - سمر حسين - صحة

متابعة الأحوال الجوية هي الشغل الشاغل للأمهات اللاتي يخشين إصابة أطفالهن بالأمراض الفيروسية المعدية، التي تتفشى بسرعة كبيرة خاصة بين الأطفال في المدارس، إذ تعد متابعة أحوال الطقس مؤشر لهن للتعامل مع الظواهر الجوية المختلفة التي بدورها تسبب المشكلات الصحية الخطيرة.

ظواهر جوية خطيرة يومي الخميس والجمعة.. احذر الخروج

تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد الجوية، حول يومي الخميس 21 ديسمبر والجمعة 22 ديسمبر القادمين، إذ تشهد البلاد عدة ظواهر جوية مختلفة، لها تأثير واضح على الصحة العامة وخاصة الأطفال.

ومن المقرر أن تشهد سماء العاصمة والمحافظات هذه الأيام شبورة مائية على بعض الطرق، فضلا عن سقوط الأمطار، ونشاط كبير للرياح، ما يحظر على المواطنين الأكثر عرضة للإصابة من الخروج.

نصائح للحفاظ على صحة الأطفال في البرد

وفقا للدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إليك بعض النصائح للحفاظ على صحة الأطفال خلال فصل الشتاء والبرد:

الملابس بشكل مناسب:

ضع طبقات من الملابس الدافئة للحفاظ على دفء الجسم.

استخدم قبعات وقفازات وأحذية دافئة لحماية الرأس واليدين والقدمين.

التغذية السليمة:

قدّم وجبات دافئة ومغذية للأطفال مثل الحساء والأطعمة الغنية بالفيتامينات.

تأكد من شرب السوائل الساخنة مثل الحليب الدافئ للمساعدة في الاحتفاظ بالدفء.

تجنب من الإصابة بنزلات البرد:

غسل اليدين بانتظام وتعليم الأطفال القواعد الأساسية للنظافة.

تجنب التواصل مع الأشخاص المصابين بالأمراض المعدية.

الرعاية الطبية:

احرص على تلقيح الأطفال ضد الأمراض المعدية مثل الإنفلونزا.

في حال الإصابة بمشكلات صحية، استشر الطبيب بسرعة.

الحفاظ على درجة الحرارة المناسبة في المنزل:

تأكد من أن المكان الذي يقيم فيه الأطفال يحتفظ بدرجة حرارة مريحة ودافئة.

باستخدام هذه النصائح، يمكن الحفاظ على صحة الأطفال خلال فصل الشتاء وتقليل فرص الإصابة بالأمراض والعوامل الباردة المؤثرة على صحتهم.

ويرصد «هن» بعض النصائح للتعامل مع الشبورة والأمطار:

الشبورة:

ابتعد عن السرعة الزائدة عند القيادة في الضباب لتجنب الحوادث.

استخدم الأضواء الخاصة بالضباب إذا كانت متاحة في سيارتك.

احتفظ بمسافة آمنة بين سيارتك والسيارات الأخرى.

استخدم خاصية الرادار أو نظام المساعدة في القيادة إذا كانت متوفرة.

الأمطار:

تجنب السرعة الزائدة وقم بالقيادة بحذر.

فحص أنظمة الفرامل والإطارات بشكل دوري لضمان أنها تعمل بشكل جيد.

استخدم مساحات الفرامل بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

تجنب القيادة عبر المياه العميقة التي يمكن أن تؤثر على المركبة.

الحفاظ على اليقظة واتباع الإرشادات المرورية لضمان السلامة أثناء الشبورة والأمطار.