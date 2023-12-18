دراسة: نوم الموظف في العطلة يحميه من السكتة القلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - يلجأ الموظف للنوم في عطلة نهاية الأسبوع ليشعر بالراحة بعد أيام عمل شاقة، حيث أكدت دراسة جديدة أن هذه العادة مفعولها لا يقتصر على فقط على تجديد النشاط فحسب، بل قد تكون وسيلة أساسية للوقاية من السكتة القلبية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنه توصل علماء في جامعة نانجينج الطبية الصينية إلى هذه الخلاصة بعد دراسة شملت 3400 موظف. وخلال التحليل، راقب العلماء كيفية تأثير النوم على صحتهم، فاكتشفوا نتيجة مذهلة في تحسين صحة الأشخاص الذي عوّضوا في نهاية الأسبوع ما فاتهم من نوم خلال أيام الأسبوع.

نتائج الدراسة

وأظهرت الدراسة أن الموظفين الذين حُرموا من النوم خلال الأسبوع وحصلوا على ساعتين إضافيتين يومي السبت والأحد كانوا أقل عرضة بنسبة 63% للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وعلى النقيض من ذلك، فإنّ الموظفين الذي حصلوا على أقل من 6 ساعات نوم في الليلة خلال الأسبوع، ولم يعوّضوا ذلك في عطلة نهاية الأسبوع، يزداد خطر تعرضهم لأمراض القلب والأوعية الدموية.

إنعكاس إيجابي جسديا ونفسيا

وكما هو متعارف عليه، فإنّ النوم الكافي، ما بين 7 و8 ساعات في الليلة أساسي بالنسبة إلى معظم الناس، ويحمي من مشاكل القلب، كما يقلّل من تأثير هرمونات التوتر في الجسم، ويحافظ على الأوعية الدموية خالية من الالتهابات.

لكن دراسة الأطباء الصينيين أشارت إلى أن خسارة بعض الساعات من النوم خلال الأسبوع، من أجل العمل، والحصول على القليل من المال، لا تمثل مشكلة طالما أنه يمكن تعويض ذلك خلال أيام الإجازة.

نتائج على السمنة والاكتئاب أيضا

كانت دراسات سابقة قد استنتجت أن النوم لمدة ساعة أو ساعتين إضافيتين في عطلة نهاية الأسبوع يمكن أن يمنع السمنة والاكتئاب، وهو ما توافق مع نتائج دراسة الباحثين في جامعة نانجينغ، بأن النوم في عطلة نهاية الأسبوع يرتبط أيضاً بانخفاض خطر الإصابة بالذبحة الصدرية والسكتة الدماغية وأمراض القلب.

وبحسب الصحيفة نفسها، تزامنت هذه الدراسة مع استطلاع رأى عالمي، خلص إلى أن البريطانيين يحصلون على متوسط ​​نوم إضافي يبلغ 15 دقيقة فقط في عطلة نهاية الأسبوع، بينما في فنلندا يحصلون على فترات استلقاء أطول، لكن لا تزيد عن 26 دقيقة فقط.