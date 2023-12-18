6 اتجاهات للموضة تجعلكِ أكثر جمالا.. مستمرة للعام الجديد

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يمكن تعريف اتجاه الجمال على أنه اتجاه مُفضل شائع في صناعة التجميل ومستحضرات التجميل، غالبًا ما تظهر هذه الاتجاهات على منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل «تيك توك» إذ يعرض مؤثرو الجمال وعشاق الموضة أساليب إبداعية وعصرية للمكياج والعناية بالبشرة والعناية بالشعر وإجراءات أخرى.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، عدة اتجاهات تجميلية أصبحت شائعة في عام 2023، ومن المقرر استمرارها العام الجديد، وفقًا للموقع الهندي «BOLDSKY».

المنتجات صديقة البيئة

روج المؤثرون والمستخدمون لروتينات التجميل الصديقة للبيئة، والتعبئة الخالية من النفايات، ومنتجات التجميل التي يمكن صنعها بنفسك لتقليل التأثير البيئي لروتينات التجميل الخاصة بهم، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2024.

العلاجات المنزلية

يمكن الاعتماد على العلاجات المنزلية للعناية بالبشرة باستخدام المكونات الطبيعية، مع التركيز على البساطة والقدرة على تحمل التكاليف، فيمكن لأقنعة الوجه والأمصال التي تصنعها بنفسك أن تكتسب شعبية لديك عن النتجات الأخرى.

الآيلاينر الملون

بدءًا من الخطوط المجنحة الجريئة إلى التصميمات المعقدة والملونة، واصل المستخدمون عرض إبداعاتهم من خلال أنماط محدد العيون الجذابة.

ألوان الشفاه الجريئة

تعد تجربة ألوان الشفاه أمرًا ثابتًا، وفي عام 2023، شهدنا دمج ظلال الشفاه الجريئة وغير التقليدية، من الألوان الأحمر الصارخ، والوردي النيون، والأزرق العميق، إلى الألوان غير التقليدية.

إكسسوارات الشعر المميزة

يمكن إبراز تسريحة الشعر أو قصة الشعر البسيطة بسرعة باستخدام إكسسوار شعر عصري، فأصبحت إكسسوارات الشعر صيحة متكررة، وفي عام 2023، يواصل محبو الجمال الارتقاء بتسريحات شعرهم بقطع مميزة، إذ لعبت المشابك كبيرة الحجم والأوشحة وربطات الشعر وغيرها من الملحقات الجذابة دورًا مهمًا في تعزيز الجمال

لوحات ظلال العيون الملونة

مظهر ظلال العيون النابض بالحياة من المتوقع أن يتطور هذا الاتجاه في عام 2024، من خلال خلق مظاهر أحادية اللون وتصميمات فنية للعين.