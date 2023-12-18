وصفات تخلصك من دور البرد خلال 7 أيام.. موجودة في كل بيت

القاهرة - سمر حسين - صحة

يلجأ البعض عند الإصابة بنزلة البرد إلى المسكنات والمضادات الحيوية التي يحذر الإطباء من الإفراط في تناولها، في حين أن هناك بعض الأنظمة الغذائية التي تخلصك من البرد والإنفلونزا في أسبوع واحد، منها نظام غذائي سحري عرضه موقع «timesofindia» يعتمد على أطعمة موجودة في كل بيت، وتتميز بكونها موفرة وصحية.

وصفات في 7 أيام تخلصك من دور البرد

ولعلاج دور البرد في 7 ايام بواسطة وجبات منزلية وموفرة، عليك بإتباع النظام التالي:

في وجبة الإفطار تناولي الشوفان مع الموز ورشة من بذور الشيا.

اما في وجبة الغداء: شوربة الدجاج مع الخضروات، ثم تناولي وجبة خفيفة مثل زبادي بالعسل واللوز.

وفي وجبة العشاء تناولي سمك مشوي مع القرنبيط المطهو ​​على البخار.

اليوم الثاني:

ومع الإستمرار في النظام الغذائي الذي يعالج دور البرد، في وجبة الإفطار تناولي عصير التوت أو الفراولة والزبادي اليوناني وملعقة صغيرة من العسل، وفي وجبة الغداء تناولي خضروات مشكلة مع الأرز.

اما في الوجبة الخفيفة تناولي جبنة قريش مع الخيار.

اليوم الثالث:

وجبة الإفطار: خبز محمص من الحبوب الكاملة مع الأفوكادو أو الموز والبيض المسلوق.

وجبة الغداء: شوربة العدس.

وجبة خفيفة: شرائح برتقال وحفنة من عبن الجمل، أو الفول السوداني.

وجبة العشاء: صدر دجاج مشوي + بطاطا حلوة.

اليوم الثالث:

في وجبة العشاء يمكنك طهي الفاصوليا وتناولها مع الخضروات المشكلة أو السمك المشوي، أما في الوجبتين السابقتين الإفطار يكون عبارة عن الحبوب الكاملة مع الحليب وشرائح الفراولة ثم وجبة الغداء، تناولي سلطة الحمص والطماطم والخيار، وفي الوجبة الخفيفة تناولي شرائح التفاح مع زبدة اللوز.

اليوم الرابع:

-وجبة الإفطارعبارة عن البيض المخفوق مع السبانخ المقلية والخبز المحمص من الحبوب الكاملة.

- أما وجبة الغداء تناولي فيها الشوربة أي نوع مع خبز الحبوب الكاملة.

ووجبة خفيفة: أعواد الجزر والخيار مع الحمص.

أما وجبة العشاء: جمبري مقلي مع البروكلي والفلفل الحلو والأرز.

اليوم الخامس:

تناولي في وجبة الإفطار: فطائر الحبوب الكاملة مع شرائح الخوخ.

وجبة الغداء: لحم ديك رومي مع لفائف الخضار مع خبز تورتيلا الحبوب الكاملة.

وجبة خفيفة: سلطة فواكه مشكلة «كيوي، برتقال، وتوت».

وجبة العشاء: كاري الخضار مع الحمص والأرز.

اليوم السادس:

وجبة الإفطار: الزبادي مع التوت المشكل.

وجبة الغداء: سلطة السبانخ واللفت مع الدجاج المشوي والطماطم وجبنة الفيتا.

وجبة خفيفة: شرائح المانجو.

وجبة العشاء: سمك البلطي المشوي.

اليوم السابع:

وجبة الإفطار: عصير التوت أو الفراولة والزبادي اليوناني وملعقة صغيرة من العسل.

وجبة الغداء: خضروات مشكلة مع الأرز.

وجبة خفيفة: جبنة قريش مع الخيار.

وجبة العشاء: الفاصوليا والخضروات المشكلة.

ومن خلال تصريح خاص لـ«هن» حددت الدكتورة مروة محمود، أخصائية التغذية 4 أطعمة تساعد في التغلب على نزلات البرد، قائلةً: «تعتبر الكزبرة واحدة من أهم الطرق التي تساعد على التخلص من البرد الذي يعاني منه البعض خلال هذه الفترة، لما لها من فوائد على الجسم والبشرة بشكل عام، إذ تقلل من الشيخوخة المبكرة، كما أنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية بخلاف الفيتامينات ومضادات الأكسدة والكالسيوم والماغنسيوم والبوتاسيوم، وقدرتها على التغلب على نزلات البرد التي يتعرض لها البعض خلال تلك الفترة، ويعتبر السمك من أكثر الأطعمة التي ينصح بتناولها إذ يعمل على تعزيز المناعة إذ يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين أ، والحد من الاصابة بنزلات البرد التي تصيب البعض، إذ يساعد على تقوية الجهاز التنفسي ويحافظ على سلامة وحيوية الجلد، كما يعمل على نمو العظام والأسنان».