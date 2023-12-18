تحذير من مسكنات شديدة الخطورة على الأطفال.. ممنوعة نهائيا

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع بداية فصل الشتاء تنشط الفيروسات والعديد من الأمراض، وتتخوف الأمهات على صحة أطفالهن، مما يجعلها قد تقع خلال العلاج في بعض الأخطاء، من بينها إعطاء الطفل المضاد الحيوي والأسبرين للوقاية، ونوضح لهن أدوية خطر على الصحة، لتجنب الوقوع فيها وتناولها للأطفال، وهو ما نقدمه لكم من خلال «هُن»، لما لها من أضرار بالغة على الصحة.

مسكنات ممنوعة نهائيًا للأطفال

أوضح محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، خلال حديثه لـ«هُن»، أن جسم الأطفال شديدة الحساسية، قائلا: «إعطاء الأم أي مسكنات كي يشفى سريعا ده بيؤدي لأضرار كبيرة، وخاصةً على الجهاز الهضمي والكلى، لأنه بيدمر الخلايا المسئولة عن الجسم، وفي أنواع ممنوعة نهائيًا للأطفال، من الأسبرين وهي خطيرة ومميتة في بعض الأحيان لدى الأطفال، والأدوية التي تحتوي على مادة الديكلو فينا والإيبو بروفين».

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أضرار الاسبرين على الأطفال

وأضاف أنه يؤدي الاستخدام المفرط للأسبرين للأطفال إلى آثار جانبية خطيرة، وتتعدد أضرارها في التالي:

- خطر حدوث نزيف في الدماغ بسبب تفاعلات الأسبرين الشديدة على صحة الأطفال.

- تلحق أضرارًا غير متوقعة بالكبد.

- الأطفال المصابين بعدوى فيروسية تزداد لديهم الحساسية مما يؤثر على الجهاز التنفسي بسبب تناول الأسبرين، وهو ما أكده الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، خلال حديثه لـ«هُن»، إذ أنه يزيد من الربو والتهاب الجيوب الأنفية المزمن خاصةً لدى الأطفال.

أضرار المسكنات على الأطفال

أكد «عز العرب»، أن أضرار المسكنات تتمثل في التالي:

- حدوث قرحة في المعدة.

- عند الاستخدام لمدة طويلة يتسبب بأضرار في الكلى.

- تسبب تلف في دماغ الأطفال.

- تأثيرها قوي على الكبد قد تؤدي إلى تلفه.

ما هي المسكنات الآمنة على الأطفال؟

حالات الأطفال تتعافى عن طريق تناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب، ويوجد بعض الأدوية الآمنة على الصحة، تتمثل في التالي، أتفق معها «عز العرب» و«الحداد»:

- تناول موسعات الشعب التقليدية.

- تناول خافضات الحرارة من أدوية الباراستيمول.

- تناول الأدوية العشبية.