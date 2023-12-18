حسام موافي يكشف عن مرض خطير وراء الشعور بـ«حرقان اللسان».. ما هو؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

الشعور بـ «حرقان اللسان» أمر يعاني منه العديد من الأشخاص، فالبعض يعتقد أنه نتيجة لتناول بعض الأطعمة الحارة، أو نقص السوائل وزيادة الأملاح في الجسم، إلا إنه قد يكون مؤشرا خطيرا لنقص بعض الفيتامينات المُسببة لبعض الأمراض الخطيرة.

مرض خطير وراء الشعور بـ«حرقان اللسان».. ما هو؟

من جانبه، حذّر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من الشعور بحرقان اللسا، مؤكدًا أن الأمر في بعض الأحيان يكون نفسيا، ولكن قد يكون إشارة لمرض خطير ناتج عن نقص فيتامين B12، الذي يسبب بعض أمراض المعدة المؤثرة على الفيتامين: «وقتها جسمك مش بتمتص الأطعمة بشكل جيد، وبتفقد الطعام وقت التبرز»، متابعًا: «ده غير إن نقص فيتامين B12 له مشكلات صحية خطيرة وللأسف هو فيتامين مالوش بديل».

مخاطر نقص فيتامين B12

ويسبب نقص فيتامين B12 مجموعة متنوعة من الأعراض مثل الإرهاق، فقدان الشهية، ضعف الذاكرة، وخدر في اليدين والقدمين.

وعادًة عندما يزيد نقص فيتامين B12 فمن المحتمل أن يصاب الشخص بتصلب الشرايين، لذا احرص دومًا على عمل فحوصات قياس مستويات فيتامين B12 كفحص روتيني للاطمئنان على صحتك.

لذا فمن المهم تناول الأطعمة الغنية بفيتامين B12 مثل اللحوم الحمراء والدواجن أو المأكولات البحرية مثل السمك والأسماك البحرية، كما يمكن أخذ المكملات الغذائية إذا كان النقص حادًا أو إذا كنت تعاني من صعوبة في امتصاص الفيتامين من الطعام، ولكن دائمًا استشر الطبيب لتحديد الجرعة المناسبة والعلاج المناسب لحالتك، بحسب «موافي».