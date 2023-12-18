لماذا تشعر بالجوع دائما؟.. 6 أسباب تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - يشعر بعض الأشخاص بالجوع باستمرار بين الوجبات الثلاث الرئيسية، لكن هل تعرف السبب؟

وكشف خبير التغذية، روب هوبسون، أهم 6 أسباب تجعل المرء يشعر بالجوع دائما، وهي عدم الحصول على قسط كاف من النوم، والتوتر، والإجهاد المزمن.

إضافة إلى تناول الوجبات الخفيفة بحجة الملل، والأدوية المضادة للاكتئاب، والاعتماد على نظام غذائي غير صحي.

وأشار هوبسون إلى أن الأشخاص الذين قرروا التحول إلى نظام غذائي نباتي، أساسه الخضار والحبوب والمكسرات والفواكه، فإن هذا النظام يقتطع جزءا كبيرا من العناصر الغذائية والبروتينات الحيوانية التي تستغرق وقتاً أطول في الهضم وتقمع الشهية لفترة طويلة.

وأوضح أن عدم الحصول على قسط كاف من النوم يمكن أن يؤدي إلى تحفيز الشهية، فالنوم أثناء الليل أمر حيوي ويعزز التوازن الصحي بين الهرمونات التي تتحكم في الشهية.

وفيما يتعلق بأدوية مضادات الاكتئاب، فقد تكون مسؤولة أيضا عن هذا الشعور، ولكن ليس بشكل مباشر، بل مجتمعة بعوامل أخرى مثل نمط الحياة أو العادات، وأحد التفسيرات المحتملة هو أن مضادات الاكتئاب تتداخل مع الناقل العصبي السيروتونين، الذي يشارك أيضاً في التحكم في الجوع وتنظيمه.

وأوضح هوبسون أن تناول الوجبات الخفيفة بسبب الملل يمكن أن يجعل الشخص يشعر بالجوع بشكل متكرر، ويدخل في "حلقة مفرغة من الأكل".

ونصح بتناول ما لا يقل عن 5 حصص من الفواكه والخضروات يوميا، والاعتماد على منتجات الألبات قليلة الدهون والسكريات، واختيار الزيوت والدهون غير المشبعة، وشرب من 6 إلى 8 أكواب ماء يومياً، وينبغي على البالغين تناول أقل من 6 غرامات من الملح يوميا.