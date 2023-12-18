ما أسباب تقوس الساقين لدى الأطفال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تقوس الساقين من المشكلات الصحية الأكثر شيوعا بين الأطفال، وقد تكون الساق مقوسة للخارج أو الداخل.

ويولد معظم الأطفال بدرجة من التقوس نتيجة لوضعيتهم في رحم الأم، وتختفي بمجرد بلوغ العامين.

وفي حال عدم زوال تقوس الساقين في عمر الثلاث سنوات، فقد يكون هنالك حالة مرضية تسببت في تقوس الساقين، مما يستدعي استشارة الطبيب، وربما لتدخل جراحي، ولا خطر في ذلك.

ونستعرض فيما يلي أسباب تقوس الساقين عند الأطفال، بحسب clevelandclinic.

1- سوء تغذية الأم أثناء الحمل

2- عدم التعرض الكافي للطفل لأشعة الشمس في الفترات المفيدة، للحصول على فيتامين "د"، وذلك من بعد شروق الشمس وقبل الظهيرة وأيضاً بعد العصر.

3- عدم أخذ الطفل الكفاية من الرضاعة الطبيعية

4- نتيجة لأسباب وراثية تؤثر على نشاط الإنزيمات اللازمة لترسب فيتامين "د" في الجسم.

5- الإصابة ببعض الأمراض، مثل "بلونت" أو "الكساح" أو "باجيت"، أو "التقزم"، أو كسور العظام وعدم التئامها بشكل صحيح، أو خلل في النسيج العظمي، أو التعرض لحالا التسمم بالرصاص أو الفلورايد.

6- السمنة المفرضة وزيادة الوزن.

7- تناول بعض الأدوية التي تؤثر على صحة العظام.