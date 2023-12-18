تطبيقات مجانية لتعليم ابنك اللغة العربية بسهولة.. برامج وألعاب ومهارات

القاهرة - سمر حسين - ماما

تسعى الكثير من الأمهات إلى أن يتقن طفلها التحدث باللغة العربية، فهي لغة القرآن واللغة الأم، ومن الممكن استخدام التطبيقات الإلكترونية للمساعدة في تعلمها بجانب المدرسة، والتي يمكن الاستعانة بها من داخل المنزل، فهي من أبرز الوسائل المتاحة لتعلم اللغة بخطوات بسيطة.

ما هي فوائد تعلم اللغة العربية؟

أوضح شريف خليل، أستاذ اللغة العربية، بإحدى المدراس لـ«هُن»، أن تعلم الطفل اللغة العربية في سن صغير يجعله أكثر إتقانًا: «تعليم الأم اللغة العربية لأطفالها النبتة الصالحة لجيل واع، وتعد اللغة العربية لغة عالمية لكونها لغة القرآن، يسعى الجميع لتعلمها، فمن الواجب على كل أم تعليمها لأبنائها، إذ أنها توطد الروابط بين الأطفال وتعزز اللغة والتفاهم المتبادل بين الجميع».

بدوره، أشار جمال فرويز، أخصائي الصحة النفسية والإرشاد التربوي، خلال حديثه، لـ«هُن»، إلى أنه يفضل تعلم الطفل اللغة العربية منذ الصغر، إذ يصبح بإمكانه تعلم مختلف تكنيكات اللغة عبر تطبيقات الهاتف أو المدرسة: «في تطبيقات يمكن الاعتماد عليها لتطوير مهارات الأطفال في تعلم اللغة، وفيه على الإنترنت ترشيحات كتيرة لبرامج بتساعد على تعلم اللغة العربية، وممكن عن طريق القصص أو التعليم المباشر».

أفضل تطبيقات لتعليم اللغة العربية للأطفال

بحسب موقع المنح الدراسية «STUDYSHOOT»، نقدم لك مجموعة من التطبيقات المجانية لتعلم طفلك اللغة العربية بسهولة، ويتمثل في التالي:

تطبيق قطار الحروف لتعليم اللغة العربية

هو تطبيق يساعد الأطفال على تعلم نطق حروف اللغة العربية بشكل صحيح والتعرف على أشكالها بطريقة ممتعة وشيقة مما يحفز الطفل على التعلم بسهولة.

تطبيق الأبجدية العربية والكتابة العربية

يقدم تطبيق نصائح لتحسين مهارات التحدث، مجانًا دون تحمل تكاليف الدورات التدريبية باهظة الثمن، ويقوم على استعراض القواعد الأساسية للنطق.

تطبيق القراءة الطويلة

يتم التعرف على الكلمات الجديدة والصعبة، ويمكن تنزيله من آبل ستور أو جوجل بلاي، بهدف تنمية الحصيلة اللغوية والعمل على بناء الثقة للتحدث باللغة المناسبة، وذلك من ضمن تطبيقات مجانية لتعلم اللغة العربية.

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كيف اعلم ابني اللغة العربية من الصفر؟

هناك نصائح يجب اتباعها للتعامل مع الأطفال عند تعلم اللغة العربية، أوضحها أستاذ اللغة العربية، تتمثل في التالي:

- فهم الأصوات المختلفة وتعابير اللغة العربية والتدريب على نطقها.

- الاستماع ومشاهدة مواد باللغة العربية بشكل دائم.

- قراءة القصص البسيطة بصورة موضحة.

- شرح قواعد اللغة وتعلم أساسيات التواصل ووصف التعبيرات البسيطة.