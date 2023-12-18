كل ما تريد معرفته عن مرض الزهايمر.. «توفيت به زوجة الفنان سامح الصريطي»

القاهرة - سمر حسين - صحة

«تائه سارح في الملكوت»، تكاد لا تعرف أقرب الناس إليك، ولا تعرف نفسك أيضًا، تخونك الذاكرة والوجوه والأسماء، تفاصيل مأساوية يعيشها أصحاب مرض الزهايمر، وهو ما توفيت به الفنانة نادية فهمي زوجة الفنان سامح الصريطي، قبل أن تودع هذا العالم في نهاية حزينة، وهو ما جعل الجميع يتساءل عن ما هو مرض الزهايمر وعلاجه، وهو ما نقدمه لكم من خلال «هُن».

ما هو مرض الزهايمر؟

عبر الدكتور أحمد كامل، استشاري المخ والأعصاب، خلال حديثه لـ«هُن»، أن الزهايمر هو مرض دماغي، يؤثر على فصوص المخ، كما أنه يتسم بأعراض الخرف، ويؤثر في الجزء المرتبط بالتذكر وبالتعلم: «الزهايمر بيعمل تدهور في التفكير والمهارات السلوكية والاجتماعية للشخص، فجأة كل شيء بيتحول لنسيان مع الشخص».

أعراض مرض الزهايمر

وأضاف «كامل»، أن أعراض مرض الزهايمر تتمثل في التالي:

- ضعف في الذاكرة.

- ضعف التقدير السليم للأمور.

- قلة التركيز والانتباه.

تغيرات في مهارات التفكير.

- اضطراب وتغيرات السلوك.

- نسيان الأشخاص والأسماء والأماكن.

علامات تحذيرية لمرض الزهايمر

هناك بعض العلامات التحذيرية، ومن أهمها:

- فقدان الذاكرة يعطل الحياة اليومية.

- الضياع في مكان مألوف أو تكرار الأسئلة.

- وجود مشكلة في التعامل مع الأموال.

- عدم معرفة كيفية المعاملات الشخصية.

- صعوبة إكمال المهام المألوفة.

- وضع الأشياء في غير موضعها.

- عدم القدرة على تتبع الخطوات للعثور عليها.

الفرق بين النسيان المتكرر والزهايمر

علامات تحدد الفارق بين النسيان والزهايمر، عبرت إيناس علي، أخصائي الصحة النفسية، خلال حديثها لـ«هُن»، أن هناك بعض العلامات التي تبين ذلك: «في فرق بين قلة التركيز أو النسيان أو مرض الزهايمر، لأن النسيان يحدث بسب الضغوط، قلة التركيز مع زحام الأفكار، بينما الزهايمر مرض في المخ، يسبب قصور في الدورة الدموية»، مؤكدة أنه لا يتطور قلة التركيز إلى الإصابة بالزهايمر.

أطعمة تجنب تناولها للوقاية من الزهايمر

أوضح محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، خلال حديثه لـ«هُن»، أنه يوجد أطعمة يجب تجنب تناولها للوقاية من الزهايمر، لأنها بتأثر على الحالة الصحية وتؤثر على نشاط الدماغ، وهي كالتالي:

- الأطعمة المصنعة تفتقر إلى المغذيات من الفيتامينات والمعادن.

- زيادة تناول السكر يؤثر على صحة الدماغ، لذا يجب التقليل من تناول الأطعمة المليئة بالسكريات، للوقاية من خطر الإصابة بالزهايمر.

- الأطعمة الغنية بالدهون تناولها بإفراط يؤثر على مرض الزهايمر.

اقرأ أيضًا: تمرين يساعد على الوقاية من الزهايمر.. «مارسه لمدة 6 دقائق يوميا»

طرق الوقاية من الزهايمر، تتمثل في التالي:

- تناول حمض الفوليك إذ يحتوي على فيتامين B1.

- تناول الخضروات الورقية والحديد والبوتاسيوم والألياف.

- تناول فيتامين سي ضروري لللكالسيوم والبروتين.

- الشاي والكافيين يجب تجنبها عندما يكون لديك انخفاض في تدفق الدم.

- يُنصح بالتمارين الرياضية مع اتباع نظام غذائي متوازن.

هل الوفاة نهاية مرض الزهايمر؟

أكد «كامل» أنه تتفاوت باختلاف الحالات، وهو غير قابل للعلاج في كل الأحوال: «يعيش بعض المصابين ست إلى تمن سنوات، ويستمر تطوره لمدة تزيد عن عشرين عامًا قبل الوفاة، لكن يستحيل علاجه فبالتالي الوفاة نهاية مرض الزهايمر، لأنه بتتدهور وظائف المخ تمامًا، وأصحاب الحياة غير الصحية هم الأكثر عُرضة».