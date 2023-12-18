ما أسباب البدانة في مرحلة انقطاع الطمث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن البدانة تعد من الظواهر الشائعة في مرحلة انقطاع الطمث، موضحة أن التغيرات الهرمونية الطارئة على الجسم خلال هذه المرحلة (تراجع إنتاج هرمون الإستروجين) تزيد من الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالسكر والدهون، مما يمهد الطريق للبدانة.

وأضافت الجمعية أن عوامل الخطورة الأخرى المؤدية إلى البدانة في مرحلة انقطاع الطمث تشمل تراجع الكتلة العضلية مع التقدم في العمر وقلة الحركة، بالإضافة إلى العامل الوراثي.

استشارة الطبيب .. متى؟

وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب لمواجهة البدانة إذا كان مؤشر كتلة الجسم (BMI) على حدود مرحلة السمنة المفرطة، أي قريباً من المعدل 30، وإذا كانت الدهون متراكمة في البطن بصفة خاصة (الدهون الحشوية في البطن).

وينبغي أيضاً استشارة الطبيب إذا كان محيط الخصر أكبر من 88 سم، مما يعني ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

خطة علاجية

ويمكن مواجهة البدانة في مرحلة انقطاع الطمث من خلال خطة علاجية تقوم على التغذية الصحية، أي تناول الخضروات والفواكه الطازجة والبقوليات ومنتجات الحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم، مع الابتعاد عن الدهون والحلويات.

ومن المهم أيضا المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية؛ حيث تساعد الرياضة على حرق الدهون.