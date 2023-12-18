هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا الخضراء.. لن تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الفاصوليا الخضراء خضار لذيذ يفضله كثيرون، لكن هل تعرف ما يحدث لجسمك عند تناولها في فصل الشتاء؟.

وكشف موقع onlymyhealth، عن فوائد الفاصوليا الخضراء في فصل الشتاء، وهي كالتالي:

تقوية المناعة

الفاصوليا الخضراء تعمل على تقوية المناعة بفصل احتوائها على فيتامين C، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية المعروفة بخصائصها المعززة للمناعة.

توفير فيتامينات ومعادن عديدة

الفاصوليا الخضراء توفر الفيتامينات الأساسية مثل A وC وK، بالإضافة إلى المعادن مثل المنجنيز والفولات.

تحسين صحة الأمعاء

الفاصوليا الخضراء مصدر جيد للألياف الغذائية، والتي تعمل على تعزيز ميكروبات الأمعاء المتنوعة والمتوازنة.

إنقاص الوزن الزائد

الفاصوليا منخفضة السعرات الحرارية، ما يجعلها خيارا مهما لأولئك الذين يريدون الوصول إلى وزن صحي مع دعم جهاز المناعة لديهم.

الحفاظ على صحة العين

الفاصوليا الخضراء تحافظ على صحة العين وذلك بسبب محتواها العالى من فيتامين "أ" الضروري لصحة عينيك.

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